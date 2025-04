Energopomoc je podľa predsedu SPP Ferencza mimoriadne potrebná a dôležitá pre domácnosti – VIDEO

Energopomoc pre slovenské domácnosti je potrebná a dôležitá. Myslí si to predseda predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Vojtech Ferencz. Aj šéf najväčšieho dodávateľa plynu by radšej privítal, keby bola energopomoc adresná a nešlo by o takzvané helikoptérové peniaze. Doteraz však nemali vlády odvahu nájsť riešenie adresnej energetickej pomoci.

Cielená energopomoc

„Horúci zemiak“ si stále medzi sebou pohadzovali ministerstvo hospodárstva, ministerstvo práce a sociálnych vecí či Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Teraz to však podľa Ferencza vyzerá tak, že ministerstvo hospodárstva nájde správny kľúč pri nastavení adresnej energopomoci. Ruku k dielu podáva podľa neho aj samotné SPP.

„Nemyslím si, že energopomoc by mala byť až taká helikoptérová, ale mala by byť taká cielená. Ale jednoducho sa to hovorí aj tým neprajníkom, ktorí kritizujú tú helikoptérovú energopomoc, ale ako to nastaviť? Ja sa otvorene priznám, že keď som bol štátny tajomník na ministerstve hospodárstva v rokoch 2016 až 2020, vznikol vtedy ping-pong, aby sa definovala energetická chudoba. Kto je tá chudoba? Kto tam patrí? Prečo tam patrí? A ako by sa riešila tá energetická chudoba ako taká? Dosť dobre si pamätám, že to bol taký ping-pong medzi ministerstvom hospodárstva, ÚRSOm a ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Kto by mal nastaviť toto?,“ povedal v rozhovore pre portál SITA Energetika Ferencz. Ministerka hospodárstva Denisa Saková podľa neho nenašla na ministerstve žiadny plán, ako zaviesť adresnú energopomoc do praxe.

Pomoc od samotného SPP

„Ja nie som až tak naivný, že by som neveril v to, že to naozaj tak bolo, lebo za mňa tam nič neostalo, lebo sa nič nepripravovalo, nevedeli sa rezorty dohodnúť,“ dodal Ferencz. Podľa neho, aktuálne pomáha s energopomocou aj samotné SPP.

„Pomáhame v kreovaní toho spôsobu, ako definovať človeka, ktorý potrebuje túto pomoc. Je to v riešení, to ma teší. Pani ministerka na tom maká aj so svojím tímom ľudí. Nech sa to vyprecizuje a Slovensko bude nachystané na cielenú pomoc. A finančne to bude oveľa menej ako tá helikoptérová pomoc,“ uviedol Ferencz.

700 miliónov do rozpočtu

Metodika adresnej energopomoci sa podľa neho našla, teraz sa už celý systém zdokonaľuje. „Nechcem o tom hovoriť, keďže to nie je moja téma, ale aj my dátovo pomáhame, čo sa týka našich odberateľov. Kto je odberateľ elektriny alebo plynu, koľko rodina odoberá a tak ďalej. Tak, aby sa našiel nejaký správny kľúč,“ konštatoval Ferencz.

Šéf SPP pripomenul, že podnik pod jeho vedením doniesol vlani do rozpočtu 741 miliónov eur. „Nehovorím, že sa to má minúť, ale každý ak by tak zodpovedne pôsobil ako my, štát by nemal problém,“ uzavrel Ferencz.

Ďalšie zaujímavé rozhovory si môžete vypočuť aj na —> Spotify a Apple