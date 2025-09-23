Trump chce presvedčiť Európu, aby prestala kupovať ruskú ropu

Americký prezident Donald Trump povedal, že v utorok sa stretne s európskymi predstaviteľmi s cieľom presvedčiť ich, aby zastavili nákupy ruskej ropy a plynu. Povedal to v utorok šéf Bieleho domu na Valnom zhromaždení OSN, informuje spravodajský web Kyiv Independent.
„Európa musí zintenzívniť svoje úsilie. Nemôžu pokračovať v tom, čo robia. Kupujú ropu a plyn z Ruska, kým bojujú proti Rusku,“ uviedol Trump. „Je neospravedlniteľné, že ani krajiny NATO výrazne neobmedzili dovoz ruskej energie a ropných produktov … Zamyslite sa nad tým: Financujú vojnu proti sebe samým. Kto to, preboha, kedy počul?“ povedal americký líder.
Trhy a odberatelia sa nateraz Trumpovou rétorikou o zastavení odoberania ruskej ropy neriadia
Trump dodal, že európske krajiny „musia okamžite zastaviť všetky nákupy energií z Ruska. Inak všetci iba zbytočne strácame čas.“
Zároveň obvinil Čínu a Indiu z toho, že sú „hlavnými sponzormi vojny“, keďže pokračujú v nákupoch ruskej ropy. V snahe odrezať kľúčový zdroj financovania ruskej vojny Trump pohrozil postihom krajín, ktoré kupujú ruskú ropu. Zatiaľ však takzvané sekundárne sankcie uvalil iba na Indiu.