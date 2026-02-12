Trhové anomálie a geopolitika menia plyn na nepredvídateľnú komoditu

Po mrazivom úvode roka čelí Európa hrozbe nedostatočne naplnených zásobníkov pre chýbajúcu ekonomickú motiváciu obchodníkov.
Slovenský plynárenský priemysel (SPP) varuje pred tromi kľúčovými rizikami, ktoré budú v roku 2026 definovať stabilitu dodávok a cien energií. Po mrazivom úvode roka čelí Európa hrozbe nedostatočne naplnených zásobníkov pre chýbajúcu ekonomickú motiváciu obchodníkov. Situáciu komplikuje vysoká volatilita globálneho trhu s LNG a špecifické znevýhodnenie slovenského trhu po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu.

Prázdne zásobníky ako ekonomický paradox

Najakútnejším rizikom pre rok 2026 je aktuálny stav na trhu, kde sa po januárových mrazoch výrazne znížili cenové rozdiely (spready) medzi letnou a zimnou sezónou. Za normálnych okolností obchodníci nakupujú lacnejší plyn v lete, aby ho uskladnili na zimu. Súčasné nastavenie cien však spôsobuje, že uskladňovanie plynu v zásobníkoch stráca ekonomický základ.

Ak tento trend pretrvá, európske trhy môžu v nasledujúcej zime čeliť kritickému nedostatku zásob, čo vyvolá ďalšiu vlnu cenových skokov. SPP však ubezpečuje, že na nadchádzajúcu vtlačnú sezónu má zazmluvnené dostatočné a diverzifikované zdroje.

Pasca menom LNG a koniec cenovej stability

Dlhodobým rizikom zostáva extrémna volatilita cien, ktorá je priamym dôsledkom odklonu od ruského potrubného plynu. Prechod na skvapalnený zemný plyn (LNG) totiž neznamená len diverzifikáciu, ale aj novú formu závislosti od globálneho trhu.

„Zmeny cien plynu o desiatky percent v priebehu niekoľkých dní potom spôsobujú udalosti ako napríklad vývoj geopolitickej situácie alebo výkyvy počasia, ktoré v minulosti, keď do Európy prúdili objemy z ruského zdroja, nemali na cenu plynu takmer žiadny vplyv“ upozorňuje SPP. Geopolitická nestabilita, najmä na Blízkom východe, a extrémne výkyvy počasia robia z plynu globálnu komoditu, ktorá veľmi citlivo reaguje na akýkoľvek „otrasy“ vo svete.

Výsledkom je extrémna volatilita, kedy ceny plynu kolíšu o desiatky percent v priebehu niekoľkých dní. Ide o radikálnu zmenu oproti minulosti; kým do Európy prúdili stabilné objemy ruského potrubného plynu, trh bol voči podobným geopolitickým či meteorologickým výkyvom takmer imúnny.

Slovensko platí „geografickú prirážku“

Tretím a pre domácich spotrebiteľov najcitlivejším rizikom je zmena cenotvorby priamo v regióne. Po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu k 1. januáru 2025 sa Slovensko dostalo do nevýhodnejšej pozície.

Kým v minulosti bola veľkoobchodná cena plynu na Slovensku takmer identická s holandskou burzou TTF, dnes je v priemere o 3 až 6 eur/MWh vyššia. Tento nárast je spôsobený zvýšeným dopytom v regióne a nákladmi na alternatívne trasy, čo predstavuje trvalý tlak na koncové ceny pre slovenských odberateľov.

