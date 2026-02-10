SPP: Zásoby plynu sú na nadpriemernej úrovni, bezpečnosť dodávok pre slovenských odberateľov je plne zaručená

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) má k dispozícii dostatočné zásoby zemného plynu na bezpečné zvládnutie zvyšku zimnej sezóny. Naplnenosť zásobníkov určených pre zákazníkov SPP aktuálne dosahuje 47 %, čo výrazne prevyšuje európsky priemer.
Kľúčové údaje o stave zásob
V súčasnosti má SPP v podzemných zásobníkoch uložených 8,4 TWh plynu. Táto hodnota predstavuje 47 % celkovej kapacity, ktorú má spoločnosť na túto sezónu k dispozícii. Pre porovnanie, celková naplnenosť slovenských zásobníkov (vrátane kapacít zahraničných obchodníkov), sa momentálne pohybuje na úrovni približne 37 %.
Plynovod mal Slovensku zabezpečiť nezávislosť od ruského plynu. Ale...
„Naplnenosť našich kapacít je výrazne vyššia než priemer trhu. S aktuálnym objemom 8,4 TWh sme schopní pokryť až 30 % celoročnej spotreby našich zákazníkov. V praxi to znamená, že by sme dokázali plynule dodávať plyn až do konca zimnej sezóny aj bez využitia akýchkoľvek iných externých zdrojov,“ uvádza SPP.
Bezpečnosť dodávok ako priorita
Na rozdiel od čisto komerčných subjektov, ktoré svoju skladovaciu stratégiu prispôsobujú aktuálnym trhovým cenám (tzv. spreadom), SPP postupuje v zmysle rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR vo všeobecnom hospodárskom záujme. Pred zimnou sezónou spoločnosť zakontrahovala a naplnila svoju kapacitu na 100 % (17,8 TWh).
Opozícia kritizuje Fica za obhajovanie ruského plynu, ide proti záujmom Slovenska aj Európskej únie
Tento strategický prístup umožňuje SPP garantovať bezpečnosť dodávok aj v prípade extrémnych scenárov. Pripravenosť systému potvrdzujú pravidelné stress testy a modelovanie rizikových situácií, napríklad pre prípad dlhotrvajúcich mrazov. Okrem využívania zásobníkov sa spoločnosť opiera o stabilne zabezpečené diverzifikačné zdroje na európskych trhoch a rezervované prepravné kapacity smerom na Slovensko.
Priebeh zimnej sezóny
Hoci bola prvá polovica zimy teplotne kolísavá – nadpriemerne teplé počasie vystriedalo extrémne chladné, súčasný priebeh čerpania zásobníkov plne zodpovedá vývoju počasia. Vďaka kombinácii aktuálnych priebežných dodávok a plynu zo zásobníkov dokáže SPP optimalizovať náklady tak, aby zákazníkom zabezpečil plynulé dodávky za čo najvýhodnejšie ceny.
Je ruský plyn prostriedkom korupcie našej politickej špičky? Hirman tvrdí, že zažíva ukrajinské déja vu
Spoločnosť zároveň potvrdzuje, že má už dnes zazmluvnené dostatočné zdroje aj pre nadchádzajúcu sezónu, kedy sa zásobníky začnú opäť pripravovať na ďalšiu zimu.