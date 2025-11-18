Plynovod mal Slovensku zabezpečiť nezávislosť od ruského plynu. Ale...

Bola to veľká sláva, keď v auguste 2022 vtedajší slovenský premiér Eduard Heger a poľský premiér Mateusz Morawiecki oficiálne spustili slovensko-poľský plynovod. Slovenský premiér hovoril o novom pocite slobody. Tento plynovod nám totiž mal zabezpečiť nezávislosť od ruského plynu. Počas troch rokoch však ním prepravcovia prepravili len minimálne množstvá plynu, tento rok takmer žiadny.
Dvojnásobná cena prepravy
Ako skoro všade, aj v tomto prípade sú dôvodom peniaze. Dodávatelia plynu sa preprave plynu slovensko-poľským plynovodom vyhýbajú ako čert kríža, keďže by stratili svoju konkurencieschopnosť na trhu. Prepravu plynu si totiž účtujú do koncovej ceny za plyn pre odberateľov.
Najväčším kameňom úrazu je, že tá preprava cez Poľsko je aktuálne jedna z najdrahších. Je tam dvojnásobná cena, aká sa platí napríklad za prepravu cez Rakúsko alebo cez Čechy.
Náš najväčší dodávateľ plynu sa však v budúcnosti využívania slovensko-poľského plynovodu nebráni. Ľalík na stretnutí s novinármi však upozornil, že v súčasnosti majú Poliaci „vybukované“ aj kapacity svojich LNG terminálov.
Reverzné plynovody so susedmi
Slovensko minimálne pri preprave plynu môže tvrdiť, že hrá na všetky štyri svetové strany. Reverzné plynovody má so všetkými okolitými krajinami. Ministerka hospodárstva Denisa Saková je presvedčená, že v blízkej budúcnosti budú dodávatelia využívať už aj slovensko-poľský plynovod. Hovorí o viacerých rokovaniach.
„Európska komisia sa zaviazala odoberať energie z USA vrátane LNG plynu. Jednou z možností je využívať na to LNG terminály v Poľku, odkiaľ by potom mohol plyn prúdiť cez Poľsko, Slovensko a ďalej na Ukrajinu. Rokovali sme už s poľskou stranou, že musíme dať konkurenčné podmienky. Jednak čo sa týka prepravy plynu a jednak čo sa týka všetkých servisov okolo LNG. A tým pádom by sme boli konkurenční, aby sme mohli LNG plyn prepravovať slovensko-poľským plynovodom nielen na Slovensko ale aj na Ukrajinu,“ povedala Saková.
Poľská strana je podľa ministerky Sakovej veľmi konštruktívna. „My dúfame, že za podpory Európskej komisie tieto poplatky, ktoré má poľský prepravca budú výhodnejšie aj pre slovenskú stranu. A tým pádom by sa nám oživila aj táto trasa zo severu smerom na Slovensko, pre našu spotrebu, ale aj pre ďalší tranzit na Ukrajinu,“ konštatovala Saková.
Úplné odstrihnutie od ruského plynu
Pomoc s dodávkami nie ruského plynu nám ponúkol nedávno aj poľský prezident Karol Nawrocki na stretnutí so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim. Slovenský prezident však tiež naznačil, že to musí byť za rozumnú cenu.
„Vítam aktivity poľskej vlády, ktoré umožnia, aby cez prepojenie našich plynových sústav do budúcna Poľsko predstavovalo výraznú alternatívu dovozu plynu na Slovensko. Samozrejme, ak bude za rozumnú cenu a rozumné tranzitné poplatky,“ podotkol.
Ak sa výrazne nezmenia ceny za využívanie LNG terminálov v Poľsku a za prepravu plynu slovensko-poľským plynovodom, môžeme očakávať, že plynovod s naším severným susedom príde „do módy“ zrejme až v roku 2028. Vtedy by sa podľa plánov Európskej komisie mali krajiny EÚ úplne odstrihnúť od dodávok ruského plynu.
Dodávatelia tak budú pritlačení k tomu, aby dali prednosť dostatku plynu pre svojich odberateľov pred jeho cenou.