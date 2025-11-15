Je ruský plyn prostriedkom korupcie našej politickej špičky? Hirman tvrdí, že zažíva ukrajinské déja vu

Zemný plyn je už zrejme aj na Slovensku prostriedkom korupcie najvyšších politických elít. Je o tom presvedčený bývalý minister hospodárstva a člen predsedníctva strany DemokratiKarel Hirman. Aktuálna situácia okolo dodávok či nedodávok ruského plynu na Slovensko mu mrazivo pripomína bývalé časy na Ukrajine, kde bol plyn dlhodobo prostriedkom korupcie najvyšších politických špičiek v krajine.
Déja vu z Ukrajiny
„Obávam sa, že nielen v plyne, ale v tom plyne je to teraz dosť okaté a hlavne je to veľká téma premiéra Fica už dlhodobo. Mne to v mnohom veci pripomína, bohužiaľ, až mrazivo to, čo som zažíval. Ja som čas kariéry prežil v bývalom Sovietskom zväze. Na Ukrajine plyn bol dlhodobo prostriedkom korupcie najvyšších politických elít krajiny. To je známe. A tiež tam boli dookola hesla o tom, že aké má obyvateľstvo lacný plyn. Vo finále to viedlo ku krachu Ukrajiny a k tomu všetkému, čo sa deje teraz,“ povedal v rozhovore v relácii Publiq s Mirom Frindtom bývalý minister hospodárstva Hirman.
Hirman tvrdí, že zažíva déja vu z Ukrajiny. To, čo videl za posledné roky na Ukrajine, vidí teraz na Slovensku. „Dokonca aj podobné propagandistické naratívy a podobné ťahy. Nehovoriac o tom, že Ficova vláda na čele s premiérom, ktorý sa za posledný necelý rok trikrát stretol s jediným svetovým štátnikom. Kontrolná otázka, ako sa volá ten štátnik? Vladimír Putin. Ide o celý komplex alebo balík faktov. Na základe reálnych udalostí je to pre mňa až mrazivá podobnosť,“ zdôraznil Hirman.
Zlá regulácia
Najväčšia chyba je podľa neho v tom, že máme zlú reguláciu. Chybou je aj politika súčasnej vlády, ktorá dookola opakuje, že bez ruského plynu na večné časy a nikdy inak.
„Máte jedine dve krajiny, ktoré tu plačú, že bez toho ruského plynu sa nedá, to znamená Ficovo Slovensko a Orbánove Maďarsko. No tak asi niečo tu nesedí. A keď vidíte vo finále, že tie ceny máme podľa všetkých údajov, ktoré sú dostupné, vyššie. To nie je založené na pocite alebo názore, že nemáme lacnejší plyn, ale dokonca drahší. Čo ešte chceme? O čom sa tu chceme baviť alebo riešiť ďalej? Pričom trikrát sa stretne premiér krajiny Fico s Vladimírom Putínom a trikrát nám tvrdí, že jednou z hlavných tém rozhovorov bol plyn. No, ale výsledok je taký, že ho máme drahší ako v Česku,“ podotkol Hirman.
Hirman upozornil, že ruský prezident Putin sa stretáva iba s ľuďmi, s ktorými sa on chce stretnúť. Nestretáva sa s ľuďmi, od ktorých by si mal vypočuť ich názor. „Putin sa stretáva vtedy, keď chce tej druhej strane dať pokyny, čo má robiť. A už dopredu vie, že tá druhá strana ich bude rešpektovať. Zase déja vu. Ukrajina do roku 2014 a čo sa dialo tam vo vzťahu Kyjev verzus Moskva,“ konštatoval Hirman.
Dodávky ruského plynu
Bez ruského plynu sa Európa a Slovensko podľa neho už vie zaobísť. Úplne sa odstrihnutie sa od dodávok ruského plynu, ktoré Európska únia plánuje od roku 2028, tak nebude podľa Hirmana žiadnou tragédiou. Pred štyrmi, piatimi rokmi sa do EÚ dovážalo zhruba 160 miliárd metrov kubických ruského plynu ročne. V súčasnosti je to už len okolo 15 miliárd eur.
Hirman je presvedčený, že čím menej ruského plynu za ostatné roky bolo dovezeného na európsky trh, tým je aj cena plynu nižšia na európskych spotových trhoch.
„Z toho je vidieť, až žiadna tragédia sa nekoná. Keď k nám tiekol ešte ruský plyn na Slovensku a SPP ho odoberalo, a ja som bol minister hospodárstva práve v tom čase, keď som nastúpil v čase kulminácie energetickej krízy, to bol september 2022, tak v zimnej sezóne 2022/23 cena plynu dosahovala 350 eur za megawatt hodinu na týchto spomínaných spotových trhoch, od čoho sa odvíjala samozrejme aj cena ruských dodávok pre SPP v dlhodobom kontrakte. Každomesačne raketovo tá cena rástla hore. Teraz máme akú cenu? Niečo cez 30 eur za megawatt hodinu. To znamená desaťkrát nižšiu, ako bola vtedy, keď ten ruský plyn povedzme cez tú Ukrajinu bol ešte tranzitovaný aj ku nám. Platí, ja hovorím, taký paradox, že či menej ruského plynu za posledné roky, tým je aj cena plynu nižšia na európskych spotových trhoch,“ uzavrel Hirman.