SPP nesúhlasí s ukončením dovozu ruských palív, zatiaľ však nepanikári a pripravuje sa na všetky scenáre

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) zatiaľ nepanikári po krokoch výborov Európskeho parlamentu, ktoré sa snažia skrátiť termíny úplného sa odstrihnutia od dodávok ruských energií. Ide totiž podľa nich iba o predbežný návrh, ktorý sa pripravuje v Európskom parlamente. Najväčší slovenskí plynári však nechcú nechať nič na náhodu a pripravujú sa na všetky možné scenáre.
„Návrh, ktorý sa pripravuje v Európskom parlamente je v rozpore s návrhom Európskej komisie, ktorá stanovila termín phase out na koniec roka 2027. Legislatívny proces bude pokračovať ešte niekoľko týždňov, pokiaľ sa príjme definitívne riešenie,“ povedal pre SITA hovorca SPP Ondrej Šebesta.
SPP nesúhlasí s ukončením dovozu
V každom prípade SPP s rozhodnutím ukončiť dovoz ruských palív nesúhlasí. Podľa slovenských plynárov ide o politické rozhodnutie, ktoré neobsahuje dostatočné právne a finančné analýzy vplyvov a prepočty dopadu navrhovaných opatrení.
„Tie môžu mať výrazne negatívny vplyv na konkurencieschopnosť podnikateľského sektora Európskej únie. Plán môže navyše pokriviť voľný trh s energiami, zvýšiť ceny plynu a výrazne ohroziť bezpečnosť dodávok energií pre niektoré regióny kontinentu vrátane strednej a východnej Európy,“ podotkol Šebesta s tým, že SPP sa však už v súčasnosti pripravuje aj na možnosť prípadného ukončenia dovozu ruských palív.
Zákaz dovozu ruského plynu od roku 2026
Výbory Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku a pre medzinárodný obchod vo štvrtok schválili návrh legislatívy, ktorá zakazuje dovoz ruského zemného plynu – potrubného aj skvapalneného (LNG) – od 1. januára 2026. Výnimky budú povolené pre existujúce krátkodobé zmluvy do 17. júna 2026 a dlhodobé zmluvy do 1. januára 2027, ak boli uzavreté pred 17. júnom 2025 a neboli pozmenené.
Podľa navrhovaných pravidiel budú môcť energetickí operátori uplatniť „vyššiu moc“ na ukončenie zmlúv o dovoze ruského plynu, keďže zákaz dovozu bude považovaný za suverénne opatrenie mimo ich kontroly.
Poslanci navrhujú zakázať dočasné skladovanie plynu ruskej produkcie v zariadeniach EÚ od 1. januára 2026. Na zabránenie obchádzaniu sankcií budú operátori povinní predložiť colným orgánom prísnejšie a detailnejšie dôkazy o pôvode plynu pred jeho dovozom alebo skladovaním, pričom bude potrebné predchádzajúce povolenie v závislosti od pôvodu.
Zákaz dovozu ruskej ropy aj ropných produktov
Od toho istého dátumu chcú poslanci Európskeho parlamentu zakázať všetok dovoz ruskej ropy vrátane ropných produktov pochádzajúcich z ruskej ropy, pričom pre takýto dovoz vyžadujú predchádzajúce colné povolenie a overenie krajiny pôvodu.
Okrem toho sa text výslovne zameriava na riziká obchádzania – ako je preznačený dovoz, tieňové flotily a tranzit cez tretie krajiny – tým, že zavádza povinnosť certifikácie pôvodu ropovodov, štvrťročné audity a zoznam vysokorizikových terminálov LNG, ktoré má spravovať Komisia.
Poslanci EP nakoniec vypustili doložku o preskúmaní, ktorá by Komisii umožnila povoliť dočasné pozastavenie zákazu dovozu v situáciách ohrozujúcich energetickú bezpečnosť EÚ. Zároveň posilnili jej presadzovanie zavedením sankcií za porušenie nariadenia.
Legislatíva bola schválená pomerom hlasov 83 ku 9 s jedným zdržaním sa a poslanci zároveň schválili začatie rokovaní s dánskym predsedníctvom Rady EÚ. O rozhodnutí bude informované plénum Európskeho parlamentu na najbližšej schôdzi od 20. do 24. októbra.