Rok 2025 priniesol výraznú zmenu v dodávkach ropy. Družba oslabila až o 35 percent, Adria naopak rastie

Geopolitická situácia a zmeny v dodávkach ropy zásadne ovplyvňujú hospodárenie spoločnosti TRANSPETROL, a.s. Rok 2025 označuje firma za zlomový, keďže došlo k ukončeniu prepravy ruskej exportnej zmesi do Českej republiky. Spoločnosť zaznamenala 25-percentný pokles celkového objemu prepravy, pričom preprava ropovodom Družba klesla o 35 %. Napriek tomu očakáva splnenie hlavných ekonomických ukazovateľov a zisk pred zdanením.
Geopolitika a sankcie urýchľujú zmeny v petrochemickom sektore
Zmena geopolitickej situácie, pokračujúci rusko-ukrajinský konflikt, sankcie Európskej únie a neistota ďalšieho vývoja urýchľujú zmeny v európskom petrochemickom sektore. Rafinérie sú tak nútené rozširovať svoje dodávateľské portfólio a investovať do technológií umožňujúcich spracovanie rôznych druhov ropy.
„Zásadné zmeny celého energetického sektora a zhoršovanie situácie v oblasti prepravy ropy sa primárne týka spoločnosti TRANSPETROL, keďže výnosy plynúce z prepravných taríf za prepravu ropy tvoria ,core businessˮ spoločnosti,“ uvádza spoločnosť.
V rokoch 2020 až 2025 dosahoval priemerný dopyt po preprave ropy zo strany zákazníkov spoločnosti 8,4 milióna metrických ton ročne. Z toho 96 % tvorila ropa prepravená ropovodom Družba na trase hranica Ukrajina/Slovenská republika – slovenská rafinéria, resp. hranica Česká republika/Slovenská republika. Ropovodom Adria sa prepravili približne 4 % objemu.
Adria rástla viac než trojnásobne, Družba padla o 35 %
Rok 2025 však priniesol výraznú zmenu. Spoločnosť v porovnaní s priemerom rokov 2020 až 2025 zaznamenala pokles celkového množstva prepravy o 25 %. Preprava ropovodom Družba klesla o 35 %, zatiaľ čo preprava ropovodom Adria vzrástla viac ako trojnásobne oproti predchádzajúcim rokom, keď sa Adria využívala najmä na menšie dodávky do približne 250 000 MT ročne.
Spoločnosť zároveň upozorňuje, že presmerovanie tokov ropy nedokáže plne nahradiť výpadok príjmov. Pokles prepravy ropy ropovodom Družba na približne 440-kilometrovej trase smerom k slovenskej rafinérii, respektíve do Českej republiky, a presun časti objemov na 177-kilometrovú trasu cez ropovod Adria z hranice Maďarska na Slovensko podľa firmy nedokáže plne kompenzovať výpadok tržieb z prepravy na ropovode Družba.
Fixné náklady zostávajú, aj keď objem prepravy klesá
Významný vplyv na hospodárenie majú aj fixné prevádzkové náklady, pričom ich rozhodujúca časť priamo súvisí s prepravou ropy a tvorí vysokú bázu fixných nákladov, ktoré sú nemenné bez ohľadu na objem prepravenej ropy.
Aj pri nižších objemoch prepravy je podľa firmy nevyhnutné zabezpečiť všetky činnosti súvisiace s nepretržitou a bezporuchovou prevádzkou systému. „Pri znížení množstva prepravy ropy ropovodom Družba je stále nevyhnutné zabezpečiť výkon všetkých činností súvisiacich so zabezpečením aktivít za účelom nepretržitej a bezporuchovej prevádzky, skladovania, merania a prepravy ropy územím SR,“ doplnil TRANSPETROL.
Dopad na tržby a výhľad: firma očakáva zisk pred zdanením
Spoločnosť pripúšťa, že ukončenie prepravy do Českej republiky a zmena trás mali výrazný dopad na tržby. „Ukončenie prepravy do Českej republiky, klesajúci podiel prepravy ropy ropovodom Družba a zmena prepravných trás má zásadný vplyv na generovanie tržieb z prepravy ropy, pričom v roku 2025 spôsobili tieto faktory výrazný pokles tržieb z prepravy v porovnaní s dlhodobým priemerom,“ uvádza spoločnosť.
Napriek poklesu objemov firma očakáva pozitívny hospodársky výsledok. „Spoločnosť TRANSPETROL, a. s. predpokladá, že splní hlavné ekonomické ukazovatele v schválenom Podnikateľskom pláne a dosiahne kladné výsledky hospodárenia – zisk pred zdanením, ktoré budú zverejnené spolu s výrokom audítora po schválení v orgánoch spoločnosti v zmysle Stanov a platnej legislatívy,“ uzavrela spoločnosť.