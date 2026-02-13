ZSE Drive buduje chrbticu elektromobility, na Slovensku už prevádzkuje 869 verejných nabíjačiek

Spoločnosť ZSE Drive pokračuje v dynamickom rozvoji verejnej nabíjacej infraštruktúry na Slovensku. V roku 2025 rozšírila svoju sieť o 229 nových nabíjacích bodov, čím dosiahla medziročný rast o viac ako 36 %. Aktuálne prevádzkuje 869 verejných nabíjacích bodov v 294 lokalitách po celom Slovensku.
ZSE Drive si dlhodobo udržiava pozíciu lídra verejného nabíjania na Slovensku a v uplynulom roku sa sústredila najmä na budovanie ultrarýchlej infraštruktúry, strategických dopravných koridorov a riešení pre osobnú aj nákladnú dopravu.
Nosnú časť siete ZSE Drive tvorí ultrarýchla DC a UFC infraštruktúra s takmer 500 rýchlonabíjacími bodmi. Ide približne o 42 % všetkých DC/UFC bodov na Slovensku, čím spoločnosť výrazne prispieva k zvyšovaniu kvality aj hustoty verejného nabíjania.
Strategické trasy a ultrarýchle nabíjanie
Budovanie ultrarýchlych lokalít na strategických miestach považuje spoločnosť za kľúčové pre komfortnú a dostupnú elektromobilitu. Po prepojení západu a východu južnou trasou, ktoré ZSE Drive realizovalo ako prvý poskytovateľ UFC nabíjania na Slovensku, rozvíja sieť aj na severnej trase. Cieľom je postupne vybudovať ucelenú chrbticu nabíjacej infraštruktúry, ktorá pokryje diaľnice, rýchlostné cesty aj dôležité dopravné uzly.
Energopomoc pre zákazníkov značiek ZSE a VSE
„Ak má byť elektromobilita úspešná, musí byť jednoduchá, dostupná a prirodzenou súčasťou každodenného života. Preto budujeme nabíjaciu infraštruktúru ako celonárodnú sieť, ktorá spája Slovensko naprieč všetkými kľúčovými trasami. V tejto snahe budeme pokračovať aj naďalej,“ uviedol Juraj Krajcár, výkonný riaditeľ ZSE Energetické služby, s.r.o. a člen predstavenstva Západoslovenská energetika a.s.
„Snažíme sa cesty pokrývať nabíjačkami bez ohľadu na to, ako rýchlo alebo pomaly sa zvyšuje počet elektromobilov na Slovensku. Radi by sme ukončili diskusiu, či bola skôr sliepka, alebo vajce a mali pripravenú komplexnú infraštruktúru na budúcu adaptáciu e-mobility u nás,“ doplnil Juraj Krajcár.
Riešenia pre nákladnú dopravu aj mestá
Prvou lokalitou určenou pre elektrické nákladné vozidlá sa stal EMPARK Trnava, kde ZSE Drive už od roku 2024 prevádzkuje nabíjacie miesto s výkonom 400 kW, navrhnuté pre potreby kamiónovej dopravy. V rámci projektu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a plánu rozvoja infraštruktúry v ZSE Drive, budú pribúdať ďalšie body určené pre tento segment, čo vytvára základ pre systematické pokrytie hlavných dopravných ťahov aj pre nákladné elektromobily.
Spoločnosť venuje pozornosť aj mestám, kde má elektromobilita špecifický význam. Do popredia sa dostávajú tzv. Urban Huby – nabíjacie lokality s vyššou kapacitou a výkonom, umiestnené tam, kde je prirodzený pohyb ľudí. Prvým príkladom je City Hub Landererova v centre Bratislavy, ktorý sa stal referenciou pre pohodlné mestské nabíjanie nielen na Slovensku, ale aj v širšom regióne.
Takéto lokality pri nákupných centrách, biznis zónach či voľnočasových areáloch umožňujú vodičom využiť čas nabíjania prakticky a bez zdržania. ZSE Drive chce v tomto smere pokračovať a budovať Urban Huby aj v ďalších mestách a na miestach, kde sa stretáva dopyt, dopravné napojenie a prirodzený pohyb návštevníkov.