Štát sa pustí do výstavby prečerpávačky Málinec, na svoju stranu si už podľa Tarabu naklonili väčšinu dotknutých obcí - VIDEO

Štát sa pustí do výstavby Prečerpávacej elektrárne Málinec. S jej výstavbou po splnení sľubov zo strany štátu už malo súhlasiť aj viacero dotknutých obcí v Podpoľaní.

Ako uviedol na tlačovej besede minister životného prostredia Tomáš Taraba, jeho ministerstvo v zastúpení štátneho podniku Vodohospodárska výstavba už podpísalo so 17 obcami z Podpoľania memorandum, ktorým dávajú po splnení ich požiadaviek defacto súhlas s projektom elektrárne v Málinci, a ktoré im má okrem iného zabezpečiť peniaze na ich rozvoj. Obce si tak na základe memoranda ročne rozdelia 2,5 milióna eur, ktoré budú naviazané na prevádzku budúcej elektrárne.

Nasledujúce kroky budú veľmi rýchle

„Nasledujúce kroky budú veľmi rýchle. Verím, že vláda nám dá urýchlene mandát na riešenie konkrétnych zmlúv. Následne budeme realizovať miestne zisťovania aj pokiaľ ide o technické riešenia. Základné pravidlo je, že nebude ohrozený zdroj pitnej vody v Málinci,“ povedal Taraba.

Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec má mať výkon 2 400 megawattov a stáť by mala 1,8 mld. eur. Projekt by mal realizovať štátny podnik Vodohospodárska výstavba.

Projekt je vysoko návratný

„Financované to nebude zo štátneho rozpočtu. Ten projekt je vysoko návratný. Primárny cieľ je, aby sme na Slovensku vedeli dodávať stabilné dodávky elektriny,“ konštatoval Taraba s tým, že alfou omegou celého projektu bude zachovanie pitnej vody v dotknutej lokalite.

„Najprv musíme získať štatút strategickej investície. Potom sa budeme baviť či sa budú meniť napríklad územné plány. A po všetkých tých veciach prídu na rad technické detaily projektu, ako aj štúdia realizovateľnosti či EIA. Podpísané memorandum rozviaže ruky odborníkom, aby na tom začali robiť,“ zdôraznil Taraba.

Memorandum má ešte schváliť vláda

Memorandum s ministerstvom podpísali aj najviac dotknuté obce Málinec a Látky. Dve samosprávy, ktorých sa výstavba spomínanej prečerpávacej elektrárne dotýka okrajovo, odmietli memorandum podpísať. Ide o mesto Hriňová a obec Detvianska Huta.

„Chcem, aby mali obce z memoranda benefity a tie obce, ktoré memorandum podpísali, ich budú mať,“ dodal Taraba. Memorandum má ešte schváliť vláda SR.

Starostovia obcí boli podľa Hlinu oklamaní

Poslanec za stranu SaS Alojz Hlina je presvedčený, že starostovia obcí z Podpoľania boli oklamaní.

„Je mi ľúto, že tí ľudia z toho veľmi pekného kraja, sa nechali vtiahnuť do tých procesov. Nie celkom vedia, o čom v tom projekte ide. Mám pocit, že dneska Podpoľanci sem prišli (na ministerstvo životného prostredia-poz.red.) s odhaleným pupkom, ale odídu s holým zadkom. Tu sa píše príbeh niekoho, ktorý dohodol niečo s niekým, a chystá sa mu to odovzdať po vykonaní špinavej práce. Takto na tácke sa to odovzdá nejakému investorovi z Ázie,“ povedal Hlina.