Vodná elektráreň dostala najvyššie štátne požehnanie. Štát musí podľa Pellegriniho odolať zopár chatárom a záhradkárom

Výstavba novej vodnej elektrárne na Slovensku dostala ďalšiu politickú podporu. A to od najvyššieho ústavného činiteľa, samotného prezidenta SR. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby odolala tlaku verejnosti a išla si pri takýchto projektoch za svojim cieľom. Podľa prezidenta sa vždy nájde niekto, kto nebude súhlasiť s plánmi štátu. Ten však musí byť schopný presadiť svoje plány, ktoré sú evidentne v prospech celého Slovenska, a to aj napriek nespokojnosti zopár záhradkárov či chatárov.

Treba odolať hejtu a riadne odškodniť občanov

„Chcem vyzvať a povzbudiť vládu, aby sa nebála ísť ešte ďalej. Ak raz Slovensko potrebuje ďalšiu vodnú elektráreň ako zdroj čistej energie, musí ju byť vláda schopná postaviť aj napriek tomu, že jej plány bude chvíľu sprevádzať hejt v médiách či na sociálnych sieťach! Vždy – opakujem – vždy sa nájde niekto, kto s novou výstavbou čohokoľvek nebude súhlasiť. Vždy má niekto v blízkosti plánovanej stavby svoju chatku alebo záhradku. Ale to predsa nemôže štátu brániť, aby sledoval vyšší záujem v podobe celospoločenského prospechu!,“ povedal v parlamente v rámci svojej Správy o stave republiky Pellegrini.

Samozrejmosťou je podľa neho, že štát bude konať v duchu ústavy a našich zákonov a s nárokmi dotknutých občanov sa náležite vysporiada. Štát musí podľa prezidenta ľudí pravdivo a poctivo informovať o všetkých dôsledkoch konkrétneho projektu. „Ale je nevyhnutné, aby mal štát popri tomto všetkom na pamäti predovšetkým prospech celej krajiny, a nie zopár jednotlivcov! Ak by sme s takýmito obavami v minulosti postupovali, nikdy by na Slovensku nestáli také zásadné diela, akými sú vodné dielo Gabčíkovo, vodné nádrže Liptovská Mara, Oravská priehrada či Starina. Nikdy by sme nemali ani jadrové elektrárne, ani železnice, ani veľké továrne, ktoré dnes dávajú prácu tisíckam ľudí,“ zdôraznil Pellegrini.

Nájdite konsenzus

Štát má aktuálne na stole výstavbu Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec na rieke Ipeľ v réžii štátneho podniku Vodohospodárska výstavba pod vedením Ministerstva životného prostredia SR. Po jej nešťastnej medializácii sa proti výstavbe tejto vodnej elektrárne strhla vlna nevôle, a to hlavne zo strany politickej opozície a miestnej verejnosti. „Nájdite konsenzus na základných cieľoch budúcnosti Slovenska a napĺňajte ich bez ohľadu na to, k akej politickej strane patríte. Dohodnime sa najprv spoločne na kľúčových cieľoch, ktoré budeme všetci rešpektovať, dodržiavať a snažiť sa dosiahnuť. A na jednotlivé vlády potom ponechajme nástroje, ako sa k týmto cieľom dopracovať. Povedzme si, že budeme krajinou, ktorá sa ubráni čoraz väčšiemu suchu a bude mať dostatok kvalitnej pitnej vody, ktorá bude predstavovať našu obrovskú strategickú výhodu. Povedzme si, že budeme krajinou, ktorá dokáže vyrobiť dostatok čistej, stabilnej a lacnej energie pre našich občanov i pre potreby priemyslu,“ odkázal všetkým prezident Pellegrini.

Spokojný minister Taraba

Minister životného prostredia Tomáš Taraba bol po prejave prezidenta SR spokojný. „Ďakujem pánovi prezidentovi, že dnes sa jednoznačne postavil vo svojom prejave za výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne, ktorá je jedinečnou príležitosťou pre Slovensko mať lacný, výkonný, ekologický zdroj elektrickej energie. Všetci radi hovoria o zvyšovaní spotreby elektrickej energie, o dekarbonizácii, ale už málokto o tom, že bez kapacity vyrovnávať výkyvy v prenosovej sústave nás čakajú kolapsy prenosovej sústavy a to rovnako ako sme nedávno videli na juhu Európy. Investori budú chodiť len tam, kde je garantovaná stabilná dodávka elektriny a v tomto vieme byť medzi najlepšími v Európe. Rakúsko prevádzkuje 23 takýchto elektrárni a 13 má vo výstavbe. Je to preto, lebo je to popri všetkom ostatnom aj extrémne výnosný a rentabilný model,“ uviedol po prejave prezidenta Taraba.

Medvede verzus elektráreň

Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa čuduje, že v regióne ľudia odmietajú dvojmiliardový energetický projekt. Ale je rozhodnutý, že ak samosprávy, ktorých sa tento projekt týka oficiálne pošlú stanovisko, že tú prečerpávaciu elektráreň nechcú, tak ju tam štát nebude stavať. „Opakujem! Nikto nebude pretláčať do Málinca nič, čo nebudú chcieť samosprávy. Nie že by sme to nevedeli, ale my to robiť nebudeme. To znamená, že my dávame ponuku. Je tu na stole dvojmiliardová investícia, ktorá vie byť platená z reálnych finančných zdrojov mimo štátneho rozpočtu, pretože to je tak výnosná investícia, že dnes sa o to pobije aj konzorcium bánk. Keď si miestni ľudia povedia, že tam nič nechcú, že tam chcú mať len medvede, že tam chcú mať vysokú nezamestnanosť a nechcú trojtisícové platy, že nechcú aby tam prišiel rozvoj, tak samozrejme je to ich rozhodnutie. Ja som politik, ktorý bude rešpektovať rozhodnutia týchto ľudí. Máme tu ďalších päť profilov, aj keď nie sú tak výhodné pre Slovensko ako v Málinci,“ povedal prednedávnom Taraba.

K projektu v Málinci sa už stihlo uskutočniť zrýchlené pripomienkové konanie. Teda k jeho schváleniu za významnú strategickú investíciu. Minister Taraba sa tešil, že k materiálu prišlo len 29 pripomienok, a aj tie sa podľa neho väčšinou opakovali. Vodohospodárska výstavba už absolvovala o projekte Prečerpávacej elektrárne Málinec aj diskusiu s občanmi v dotknutej obci Látky. „Dve tretiny ľudí veľmi distingvovane diskutovalo. Boli aj takí, ktorí ukázali opak. Ale je to na nich, ako sa rozhodnú. My nikoho nebudeme chodiť na kolenách prosiť, že či im môžeme tu doniesť dve miliardy,“ konštatoval Taraba.

Náhrada za elektráreň Ipeľ

Za nový projekt Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec môžeme ďakovať administratíve bývalého ministra životného prostredia Jána Budaja. Rezort životného prostredia pod jeho vedením totiž nadobro zrušil desiatky rokov pripravovaný projekt Prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ v katastrálnom území Ďubákovo. Ministerstvo Jána Budaja zrušilo projekt Prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ v rámci prípravy Plánu obnovy a odolnosti SR. Vtedajšiemu ministerstvu prišlo „vymazanie“ niekoľkoročného projektu z koncepcie vodnej politiky ako dobrý nápad. Pre čerpanie finančnej pomoci z Európskej únie jednoducho projekt obetovalo. Ministerstvo životného prostredia pod vedením ministra Tomáša Tarabu tak vymyslelo nový projekt prečerpávacej vodnej elektrárne v neďalekom Málinci.

Investičný projekt Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec teraz čaká na vládnu pečiatku strategickej investície. Realizácia projektu predpokladá územné zábery v katastrálnom území obcí Látky, Cinobaňa a Málinec. Plánovaný termín ukončenia investičného projektu je december 2036. Investičné náklady na projekt sú v predpokladanej hodnote 2,4 miliardy eur.

Šéf envirorezortu zdôraznil, že voda predstavuje najčistejší zdroj energie. Projekt by sa realizoval v existujúcej vodnej nádrži Málinec, ktorej pozemky sú vo vlastníctve štátu, čím sa eliminuje potreba výkupu pozemkov. Druhá lokalita nad nádržou, s maximálnou rozlohou 140 hektárov by podľa Tarabu nemala zásadný dopad na ochranu životného prostredia. Minister viackrát povedal, že ľudia v tejto lokalite si zaslúžia investíciu, ktorá by podporila turizmus a priniesla príjmy z rozvoja.

Podpora od odborníkov

Vhodnosť lokality na vybudovanie Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec potvrdil aj Martin Bednárik, profesor na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dušan Abaffy z Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) uviedol, že už dlhšiu dobu študovali lokality pre umiestnenie prečerpávacích vodných elektrární, pričom najlepšie vyšla lokalita s vodnou nádržou Málinec. Vysvetlil, že prečerpávacie vodné elektrárne sú potrebné na reguláciu výpadkov obnoviteľných zdrojov energie, ako sú fotovoltika a veterné elektrárne, ktoré sú neregulovateľné. „Lokalita Málinec bola vybraná s ohľadom na nezatopenie obydlí a chránených oblastí, pričom sa zachová vodárenský účel nádrže. Projekt by zahŕňal aj dobudovanie skupinového vodovodu medzi zdrojmi Hriňová, Klenovec a Málinec, čím by sa zlepšilo zásobovanie pitnou vodou,“ uviedol pri predstavovaní projektu Abbafy.