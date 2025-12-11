Štát dáva ďalšie financie na posilnenie energetickej bezpečnosti, najviac peňazí smeruje do Gabčíkova

Slovensko rozdeľuje ďalší balík financií z Modernizačného fondu, ktorý má prispieť k posilneniu energetickej bezpečnosti a k modernizácii infraštruktúry v čase, keď tlak na výkon a stabilitu sústavy neustále rastie.
Podpora jedenástich zámerov
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) oznámili, že z európskych zdrojov pôjde 125 miliónov eur na projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie, modernizáciu tepelných rozvodov a zvýšenie efektívnosti najväčších vodných elektrární v krajine. Podporu napokon získalo jedenásť investičných zámerov, ktoré majú pomôcť mestám aj štátu pripraviť sa na budúcu spotrebu a prechod k čistejšej energii.
Taraba pri predstavení balíka zdôraznil, že ide o investície, ktoré nečerpajú prostriedky z rozpočtu, no významne posilnia fungovanie energetiky. Podľa jeho slov je dôležité, že sa podarilo nasmerovať zdroje na projekty s dlhodobým prínosom. Najväčšia časť balíka, 42 miliónov eur, smeruje do Vodohospodárskej výstavby, kde sa pripravuje rozsiahla modernizácia Vodného diela Gabčíkovo a elektrárne v Čunove.
Tlak na infraštruktúru
Obe prevádzky čaká technologická obnova elektro- a strojného vybavenia, ktorá má zlepšiť výkon, spoľahlivosť aj bezpečnosť prevádzky a zároveň predĺžiť životnosť zariadení minimálne o ďalších 35 rokov. Modernizácia má tiež prispieť k redukcii emisií skleníkových plynov, keďže efektívnejšia výroba znamená menšiu energetickú stratu.
Ministerka Saková upozornila, že tlak na energetickú infraštruktúru bude narastať. Odhady ministerstva hovoria o tom, že domácu spotrebu elektriny môže do roku 2050 zvýšiť elektromobilita, rast dátových centier či digitalizácia až na dvojnásobok či trojnásobok súčasného stavu.
„Aby sme dokázali naplniť tieto rastúce potreby, je nevyhnutné posilňovať našu energetickú bezpečnosť a diverzifikovať výrobu tepla a elektriny,“ pripomenula Saková.
Hybridná výzva
Jadrová energetika síce zostáva základom slovenského mixu, no podľa nej musí byť doplnená širším využitím obnoviteľných zdrojov a modernizáciou distribučných sietí. Z tzv. hybridnej výzvy ministerstvá podporili teplárne v piatich mestách, ktoré získajú spolu 48 miliónov eur na zvýšenie účinnosti výroby tepla.
Projekty sa týkajú Zvolena, Žiliny, Martina, Trnavy a Bratislavy a sú zamerané na znižovanie energetických strát a zlepšovanie kvality dodávok pre domácnosti. Ďalších 35 miliónov eur má podporiť investície do obnoviteľných zdrojov v štyroch mestách, kde sa majú posilniť stabilné dodávky elektriny najmä prostredníctvom nových alebo modernizovaných zariadení.