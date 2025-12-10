SaS upozorňuje na pokračujúci chaos v energopomoci, Saková nereaguje na akútne problémy - VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na pokračujúci chaos v systéme energopomoci, ktorý sa ani po prijatí novej vládnej regulácie nepodarilo odstrániť. Podľa SaS sú opatrenia len kozmetické zmeny, ktoré neriešia zásadné nedostatky a tisíce poškodených rodín zostávajú bez pomoci.
Predseda SaS Branislav Gröhling zdôraznil, že ministerka Denisa Saková zatiaľ na problémy nereaguje a minimalizuje situáciu. „Počujete ticho z ministerstva? Nikto nič nekomentuje, tvária sa, že nie je problém. Jediné, čo Hlas dokázal, je hovoriť o pozmeňujúcom návrhu, aby poslanci nedostali energopomoc. To presne ukazuje, že táto vláda sa stará len o seba, nie o ľudí,“ vyhlásil Gröhling.
Podnety od občanov
SaS zriadila špeciálnu e-mailovú adresu energochaos@sas.sk, kde zaznamenali stovky podnetov od občanov. Identifikovali pritom tri hlavné problémy a to, že stovky ľudí majú nárok na podporu za elektrinu, ale nie za plyn, komplikácie spôsobujú nejasnosti s trvalými pobytmi a tiež že systém nezasiahol skupiny ako onkopacienti, dôchodcovia či rodiny v núdzi. „Prosím ľudí, aby nám písali ďalej. Všetko odovzdáme Sakovej, aby videla, čo reálne spôsobila,“ dodal Gröhling.
Energopomoc so zmenami, do výpočtu energetickej bonity domácností pribudol nový druh príjmov
Tímlíder SaS pre hospodárstvo Karol Galek kritizoval nové vládne nariadenie za to, že nerieši zásadné problémy občanov, ale iba nepatrné detaily týkajúce sa poslancov. Galek oznámil, že napriek kyberútoku ministerstva osobne odnesie list s návrhmi riešení na ministerstvo hospodárstva a zároveň aj vláde.
Diskriminácia a chaos
Podľa Galeka dáta zo spracovaných podnetov potvrdzujú, že systém sa nachádza v masívnom kolapse, pričom mnohí občania zistia o nespôsobe pomoci až pri vyšších zálohách na energie. Podpredseda SaS Marián Viskupič upozornil na odborné a právne aspekty riešenia, ktoré má podľa neho retroaktívny charakter a diskriminuje rôzne skupiny ľudí.
KDH kritizuje vládne energodotácie, z projektov podľa Majerského zostala len drahá politická šou - VIDEO
„Dôchodcov hodnotíme podľa dôchodku, zamestnancov podľa hrubej mzdy, podnikateľov podľa tretiny hrubého obratu. Toto vedie k nerovnosti a nespravodlivosti,“ upozornil Viskupič.
Viskupič zároveň konštatoval, že občania platia za energie dvakrát – vo faktúrach a daniach, a napriek tomu panuje chaos, ktorý vláda nedokáže napraviť ani mimoriadnymi nariadeniami. „Je to zlyhanie systému, ktoré musí mať následky,“ uzavrel.