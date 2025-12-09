SEPS dokončila kľúčové práce, výstavba novej stanice Vajnory zásadne zmení energetiku regiónu

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) dosiahla ďalší míľnik v rozširovaní energetickej infraštruktúry Bratislavského kraja, kedy úspešne ukončila stavebné práce na rozšírení elektrických polí v elektrických staniciach Podunajské Biskupice a Stupava. Tento krok pripravuje pôdu pre napojenie kľúčovej 400 kV elektrickej stanice Vajnory, ktorá zlepší kapacitu energetickej transformácie v regióne.
Významný uzol v sieti
Výstavba novej elektrickej stanice Vajnory začala 16. októbra 2025, pričom základný kameň poklepali zástupcovia ministerstva hospodárstva, SEPS, Západoslovenskej distribučnej a maďarského prevádzkovateľa distribučnej sústavy E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (EED). Prevádzka stanice je plánovaná na koniec roka 2026, pričom celkové ukončenie výstavby očakávajú do konca roka 2027. Súbežne prebiehajú práce na vybudovaní 110/22 kV elektrickej stanice v lokalite Vajnory, ktorú realizuje Západoslovenská distribučná.
Dostavba ESt Vajnory zdvihne kapacitu elektrizačnej sústavy v západoslovenskom kraji a podporí integráciu výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov do siete. Modernizácia ESt Podunajské Biskupice, kde koncom roku 2024 inštalovali nový transformátor s výkonom 350 MVA, je základom pre pripojenie ďalších odberateľov vrátane prosumerov. Generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth zdôraznil, že tento projekt prispeje k zachovaniu vysokej kvality a bezpečnosti dodávok elektriny v tejto dôležitej uzlovej oblasti.
SEPS je kľúčovým hráčom slovenskej energetiky
Projekt Danube InGrid, realizovaný od roku 2020, kombinuje aktivity SEPS so Západoslovenskou distribučnou a maďarským partnerom EED. Ide o medzinárodný projekt inteligentných elektrizačných sietí s cieľom umožniť rozsiahlejšiu integráciu obnoviteľných zdrojov energie do distribučnej siete. Projekt je spoločným záujmom Európskej únie a podporuje ho program Connecting Europe Facility. Vládou SR mu bol udelený status významnej investície a jeho ukončenie je plánované na jún 2027.
SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy zabezpečuje prenos elektrickej energie po celom Slovensku, prevádzkuje rozsiahlu sieť vysokonapäťových vedení a je členom európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E. Jej jediným akcionárom je Slovenská republika, reprezentovaná Ministerstvom financií. Martin Magáth je generálnym riaditeľom spoločnosti od novembra 2023.