KDH kritizuje vládne energodotácie, z projektov podľa Majerského zostala len drahá politická šou - VIDEO

KDH zdôrazňuje, že pomoc s energiami mala byť od začiatku v kompetencii ministerstva práce.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) označuje vládne energodotácie za nákladný a nefunkčný marketing, ktorý nepomáha ľuďom trpiacim vysokými cenami energií. Podľa ich stanoviska ide o plošný, administratívne náročný a mimoriadne drahý projekt, ktorý nie je spravodlivý a mnohí občania s nízkymi príjmami sa k dotáciám nedostanú, zatiaľ čo bohatšie domácnosti ich získajú bez problémov.

Predseda KDH Milan Majerský poukazuje, že tento systém nie je systematickou sociálnou politikou, ale chaosom. Podľa neho by riešením mal byť zákon o energetickej chudobe, ktorý by adresne a férovo pomáhal tým, ktorí to potrebujú.

Plošné dotácie namiesto cielenej sociálnej pomoci

Kritika smeruje aj na postup vlády, ktorá podľa KDH zaviedla plošné dotácie za takmer 400 miliónov eur namiesto cielenej sociálnej pomoci. Dotácie pritom pocítia aj domácnosti, ktoré pomoc nepotrebujú, kým niektorí osamelí dôchodcovia bez prístupu k plynu zostanú bez pomoci.

Rezort hospodárstva pritom vybudoval celý mechanizmus od nuly vrátane nového registra domácností, algoritmu „bonity“, dátových prepojení, IT systému za 17 miliónov eur a call centra za 2,2 milióna eur, čo výrazne zaťažilo administratívu okresných úradov.

Štát minul milióny na komplikovaný nástroj

Poslanec KDH Jozef Hajko vyjadril znepokojenie nad tým, že štát minul milióny na komplikovaný nástroj, ktorý nepomáha najviac potrebným, pričom riešením malo byť skôr posilnenie sociálnych dávok než vytváranie drahého paralelného systému.

KDH zdôrazňuje, že pomoc s energiami mala byť od začiatku v kompetencii ministerstva práce, ktoré má legislatívne nástroje, prístup k údajom o príjmoch a majetku a zabehnuté mechanizmy na overovanie životnej situácie občanov. Podpredseda KDH Viliam Karas pripomína, že ministerstvo práce je najvhodnejším rezortom na správu takejto pomoci.

Rezort hospodárstva nerieši kľúčové témy

Zatiaľ čo vláda venuje veľkú pozornosť marketingu okolo energodotácií, podľa KDH rezort hospodárstva nerieši kľúčové témy ako ceny pre priemysel, investičné prostredie či energetickú konkurencieschopnosť. Slovenský priemysel tak zaostáva, legislatíva mešká a domácnosti čakajú nové poplatky, čo vedie k nespokojnosti verejnosti a plytvaniu stámiliónmi eur bez reálneho riešenia.

Milan Majerský uzatvára, že vláda nezabezpečila spravodlivú ani efektívnu energopomoc, pričom z projektov zostala len drahá politická šou. Slovensko podľa neho potrebuje vládu, ktorá dokáže pomáhať efektívne, nie takú, ktorá dlhodobo ničí verejné financie a zanecháva ľudí v neistote.




