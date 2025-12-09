Hackeri paralyzovali ministerstvo hospodárstva, Štefunko upozorňuje že vláda situáciu nezvláda ani nekomunikuje – VIDEO

Podpredseda PS a člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Ivan Štefunko kritizuje vládu za neschopnosť riadiť štát, čo sa prejavuje nielen absurdnou energopomocou, ale aj paralýzou ministerstva hospodárstva po hackerskom útoku.
Najzraniteľnejší zostávajú bez pomoci
Štefunko upozorňuje, že súčasný systém pomoci pri energiách je nesystémový a štát podporuje najmä najbohatších, ktorí poberajú vysoké dividendy, zatiaľ čo najzraniteľnejší občania pod hranicou chudoby, ktorí kúria tuhým palivom, zostávajú bez pomoci. „Štát na nich zabudol už pri absencii infraštruktúry a teraz ich opäť vytláča na okraj,“ dodal.
Okrem toho, pomoc neprichádza napríklad pre rodičov, ktorých deti už nežijú s nimi, ale títo si nechali trvalý pobyt doma, alebo pre ľudí, ktorí minulý rok pracovali, no odvtedy odišli do dôchodku. Mnohí, vrátane poslancov, tak môžu pomoc získať bez ohľadu na skutočné potreby. Podmienky navyše menia až do poslednej chvíle, čo podľa Štefunka svedčí o chaose na ministerstve.
Výzvy na transparentnosť po kybernetickom útoku
Štefunko poukazuje, že ministerka Saková mala dva roky na prípravu efektívneho systému, ktorý bol jej prioritou, no výsledok je podľa neho neuspokojivý. K tomu sa pridáva rozsiahly kybernetický útok, ktorý podľa poslanca Jána Hargaša spôsobil takmer úplné odstavenie e-mailových schránok zamestnancov a viacero počítačov je mimo prevádzky. Tento kolaps trvá už približne týždeň.
Energopomoc podľa Jakaba priniesla viac neistoty než riešení, najostrejšie však kritizuje samotnú cenu elektriny
Hargaš vyzýva ministerku aj premiéra Roberta Fica, aby situáciu prestali zľahčovať a verejne informovali o rozsahu kybernetického útoku, jeho dopadoch, bezpečnosti dát a obnovení bežnej prevádzky rezortu. Zdôrazňuje potrebu transparentnosti, pretože občania očakávajú pravdivé informácie od svojich predstaviteľov.
Ivan Štefunko a Ján Hargaš upozorňujú na závažné problémy v správe štátu, ktoré sa týkajú nielen nedostatočnej pomoci pre občanov, ale aj bezpečnosti a funkčnosti verejných inštitúcií v čase krízy.