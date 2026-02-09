Kolaps siete na Ukrajine podľa MAAE ohrozil jadrovú bezpečnosť, v Černobyle nastala kritická situácia

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiuRafael Mariano Grossi po incidente v prenosovej sústave z 31. januára 2026, ktorý spôsobil výpadky na Ukrajine a Moldavsku, upozornil, že zhoršujúce sa podmienky v sieti predstavujú trvalé riziko pre jadrovú bezpečnosť. V dôsledku výkyvov sa automaticky odpojila jedna reaktorová jednotka a lokalita v Černobyle stratila externé napájanie.
Poškodenie prenosovej sústavy, ktorá spája Ukrajinu so susednými krajinami, spustilo kaskádové odpájanie vedení a aktiváciu ochrán na rozvodniach. Tento dominový efekt spôsobil aj pokles napätia na 400 kV trase Isaccea–Vulcănești–MGRES v susednom Moldavsku.
Nestabilita siete si vyžiadala okamžité technické zásahy. Okrem automatického odstavenia jedného bloku museli ostatné jednotky v iných elektrárňach pristúpiť k tzv. odľahčeniu, teda zníženiu prevádzkového výkonu.
Černobyľ na dieselagregátoch
Kritická situácia nastala v odstavenej atómovej elektrárni v Černobyle. V dôsledku úplného výpadku externého napájania bolo zariadenie asi hodinu odkázané výlučne na prevádzku záložných dieselagregátov. Podobný incident sa odohral už koncom januára, keď výkyvy v sieti nečakane aktivovali generátory určené pre bezpečné uskladnenie paliva.
Kyjev a Moskva sa dohodli na miestnom prímerí na opravu vedenia do jadrovej elektrárne v Záporoží
„Táto najnovšia udalosť v sieti na Ukrajine je jasnou pripomienkou neustále prítomných rizík pre jadrovú bezpečnosť a ochranu, vyplývajúcich zo zhoršujúcich sa podmienok siete,“ varoval šéf MAAE Rafael Grossi. Zároveň opätovne vyzval na maximálnu vojenskú zdržanlivosť a dodržiavanie siedmich bezpečnostných pilierov, aby bolo možné vykonať nevyhnutné opravy siete.
Inšpekcie pod hrozbou dronov
V reakcii na poškodenie infraštruktúry vyslala MAAE tri tímy na inšpekciu desiatich kľúčových rozvodní. Ide už o druhú takúto misiu od decembra 2025. Jej cieľom je posúdiť škody a navrhnúť kroky na posilnenie odolnosti externých dodávok elektriny.
Rusko podniklo masívny útok na ukrajinskú energetiku, výpadky hlásia po celej krajine
Agentúra zároveň upozorňuje na dramatický nárast aktivity bezpilotných lietadiel v okolí jadrových zariadení. Len v okolí Černobyľa ich minulý týždeň zaznamenali 44, v jadrovej elektrárni Rivne sa inšpektori museli ukryť v kryte hotela.