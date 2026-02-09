Nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach prinesie množstvo pracovných miest, kľúčová bude spolupráca so školami

Vláda SR dňa 28. januára 2026 schválila „Akčný plán podpory vzdelávania, výskumu a prípravy ľudských zdrojov v jadrovom odvetví“, na ktorého príprave sa aktívne podieľala aj Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS). Výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach prinesie postupný nárast počtu zamestnancov JESS až na 800 odborníkov a vytvorí tisíce ďalších pracovných miest v dodávateľskom reťazci. Spoločnosť preto zintenzívňuje spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami.
Personálne potreby projektu nového jadrového zdroja (NJZ) budú rásť v závislosti od jednotlivých etáp realizácie. „V predprípravnej etape projektu sa predpokladá nárast počtu zamestnancov na približne 100 osôb. Ide najmä o odborné kapacity potrebné pre povoľovacie procesy, projektovú prípravu a uzatvorenie zmluvy s dodávateľom technológie, “ uvádza spoločnosť JESS.
Výstavba prinesie tisíce pracovných miest
Najväčší dopyt po pracovnej sile sa očakáva v realizačnej etape medzi rokmi 2032 až 2039, kedy by mal počet priamych zamestnancov JESS dosiahnuť vrchol na úrovni približne 800 ľudí. Po uvedení elektrárne do trvalej prevádzky sa stav stabilizuje na zhruba 600 zamestnancoch. Projekt bude mať zároveň významný celospoločenský dopad – v dodávateľských a subdodávateľských reťazcoch v oblasti stavebníctva, strojárstva či energetiky môže nájsť uplatnenie 6 000 až 10 000 ľudí.
Hoci konkrétna technológia ani dodávateľ zatiaľ nie sú vybraní, JESS sa už teraz sústreďuje na obsadzovanie kľúčových pozícií. V prvých fázach ide predovšetkým o expertov na projektové riadenie, jadrovú bezpečnosť, licenčné a povoľovacie procesy, environmentálne posudzovanie, riadenie kvality, verejné obstarávanie či systémové inžinierstvo. Súčasťou tímov budú zároveň špecialisti na ekonomiku a financovanie projektu, riadenie rizík, harmonogram projektu a komunikáciu. Tieto tímy vytvoria odborný základ nevyhnutný pre zodpovednú prípravu projektu.
Spolupráca so školami ako priorita
Spoločnosť JESS sa aktívne podieľala na príprave vládneho Akčného plánu a považuje prepojenie s akademickou obcou za nevyhnutné. „Plánujeme rozvíjať spoluprácu so strednými odbornými školami, vysokými školami a univerzitami najmä formou popularizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na jadrovú energetiku, výstavbu nového jadrového zdroja a celkovú činnosť spoločnosti. Cieľom je priblížiť študentom atraktivitu práce v energetike a zvýšiť ich záujem o uplatnenie v tomto odvetví,“ informuje JESS.
Spolupráca sa okrem stáží a prednášok rozšíri aj o exkurzie, aktívnu účasť odborníkov na výučbe a vedenie záverečných prác. Zámerom je nielen pripraviť budúcich zamestnancov, ale aj zvýšiť atraktivitu práce v energetike a budovať povedomie o jadrovom odvetví už počas štúdia. Spoločnosť si uvedomuje „význam podpory technického a prírodovedného vzdelávania už v skorších fázach štúdia a chce sa podieľať na systematickom budovaní povedomia o jadrovej energetike“.
Konkrétne náborové plány budú postupne spresňované v nadväznosti na kľúčové míľniky projektu, najmä výber dodávateľa technológie a prechod do realizačnej fázy. Počíta s využitím vhodných komunikačných kanálov zameraných na študentov, ale aj skúsených odborníkov z praxe zo zahraničia. Spoločnosť sa zameria na budovanie vzťahov so základnými, strednými a vysokými školami, ako aj s partnermi v zahraničí. Súčasťou stratégie budú informačné kampane, ktorých cieľom je predstaviť projekt nového jadrového zdroja a prilákať budúcich odborníkov.
O spoločnosti JESS Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS) vznikla v roku 2009. Jej hlavným poslaním je príprava a realizácia projektu nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice. Akcionármi spoločnosti sú JAVYS, a. s. (51 %) a ČEZ, a. s. (49 %).