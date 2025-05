SPP nesúhlasí s plánom Únie zakázať ruský plyn. Varuje pred dôsledkami pre Slovensko aj celú Európu

Zverejnený materiál totiž neobsahuje dostatočné analýzy vplyvov a prepočty dopadu navrhovaných opatrení na ukončenie dovozu ruského zemného plynu, ktoré môžu mať výrazne negatívny vplyv na konkurencieschopnosť podnikateľského sektora Európskej únie. Plán môže navyše pokriviť voľný trh s energiami a výrazne ohroziť bezpečnosť dodávok energií pre niektoré regióny kontinentu vrátane strednej a východnej Európy.

Európa už znížila dovoz z Ruska, tvrdí SPP

Dodávky ruského plynu do Európskej únie v predchádzajúcich rokoch výrazne klesli, podotýka SPP. Európa nahradila až 140 miliárd metrov kubických zemného plynu z Ruska, čo je viac ako tretina spotreby EÚ. V súčasnosti tak podľa SPP nemožno hovoriť o závislosti Európskej únie od ruského plynu, keďže je len jednou z mála alternatív ako zabezpečiť európske energetické zdroje.

Slovenskí plynári sú presvedčení, že ruský zemný plyn je jediný flexibilný zdroj, ktorý Európa má. Všetky ostatné zdroje zemného plynu – Nórsko, severná Afrika, Azerbajdžan – buď dodávajú na maxime svojich technických možností, alebo ako v prípade skvapalneného plynu LNG nie sú flexibilné z časového hľadiska.

Nahradenie ruského plynu zdražilo dovoz LNG

Rovnováhu medzi ponukou a dopytom po vyššie uvedenom masívnom stiahnutí ruského plynu Európa dosiahla len skokovým zvýšením ceny za import dodatočného množstva LNG plynu, na výšku, ktorú iné regióny sveta nie sú ochotné zaplatiť.

„Naratív „zbavujeme sa závislosti na ruskom plyne“ neplatí a navrhovaným opatrením Európskej únie zakázať ruský plyn si vytvoríme väčšiu závislosť, v tomto prípade od LNG. Navyše, na rozdiel od potrubného plynu je LNG celosvetovo obchodovanou komoditou. Preto musíme o dodávky tejto komodity bojovať so širšou konkurenciou, ktorá samozrejme vytvára tlak na cenu. Znižujeme tak svoju konkurencieschopnosť na úkor iných častí sveta,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz.

Ceny plynu sú stále vysoké a veľmi kolísavé

Začiatkom februára 2025 cena TTF za marcovú dodávku plynu presiahla 53 eur za megawatthodinu, čo je dvojnásobok bežnej trhovej ceny v zimnej sezóne. Aktuálne sa jeho cena pohybuje okolo 35 eur za megawatthodinu a stále prudko reaguje na dianie na trhu súvisiace s likviditou a dostupnosťou komodity. Väčšina týchto udalostí v poslednom období jednoznačne podľa SPP súvisí s vývojom situácie na Ukrajine. Bežná cena plynu sa pred COVID-om pohybovala na úrovni okolo 20 až 22 eur za megawatthodinu.

„Ceny plynu blížiace sa úrovni 20 eur za megawatthodinu predpokladajú vo svojich analýzach aj najväčšie poradenské spoločnosti J.P. Morgan a Goldman Sachs. Stačí na to obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu čo i len pri prepravovanom objeme okolo 14 mld. metrov kubických. Bez ruských dodávok sa ceny plynu pravdepodobne nevrátia na úrovne spred pandémie COVID. Stredná Európa je navyše najzraniteľnejším regiónom, z dôvodu nedostatku infraštruktúrnych kapacít. V prípade absencie ruských tokov bude náš región čeliť najvyšším cenám plynu, pretože ho bude musieť dovážať z iných častí Európy a platiť vysoké poplatky za kapacitu a tranzit. Nedostatok zdrojov plynu v našom regióne sa už niekoľko mesiacov jasne prejavuje, keď sa plyn obchoduje o 10 až 15 % drahšie ako v západnej Európe. Takéto výrazné rozdiely sme tu predtým nemali,“ zdôraznil Ferencz.

Technické prekážky sú podľa SPP stále nevyriešené

Na tranzitných trasách plynu do strednej Európy okrem toho stále podľa SPP existujú významné technické prekážky, ktoré doteraz neboli dostatočne vyriešené. Bez investícií do modernizácie infraštruktúry a regionálnych prepojení by tieto obmedzenia mohli ešte viac ohroziť energetickú bezpečnosť v našom celom regióne.

SPP v spolupráci s ďalšími partnermi už na jeseň pripravili Deklaráciu o podpore prepravy plynu cez územie Ukrajiny, ktorú adresovali predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen. V nej veľmi jasne upozornili na riziko významných ekonomických škôd a ohrozenia energetickej bezpečnosti regiónu strednej Európy. Na deklaráciu spoločnosť dostala strohú odpoveď až po niekoľkých mesiacoch.

„Akékoľvek záväzné obmedzenia zdrojov energie pochádzajúcich z Ruska musia byť opreté o analýzu vyhodnocujúcu ekonomické, právne, bezpečnostné a technické dôsledky pre členské krajiny tak, aby navrhované opatrenia nepoškodzovali členské krajiny EÚ alebo ich podnikateľský sektor oveľa viac ako Rusko. Zároveň musia návrhy tak zásadného charakteru zohľadňovať rôznorodosť jednotlivých členských štátov, vrátane Slovenskej republiky a iných krajín strednej a východnej Európy, pre ktoré môže byť zemný plyn z Ruska výhodnejšou alternatívou,“ uzavrel Ferencz.