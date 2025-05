Obnovenie tranzitu plynu je v nedohľadne, ministerstvo mlčí. EÚ si ide svoje, znova si strieľa do kolena

V Európskej únii sa to znova energeticky zamotáva. Zrejme si znova zarábame na energetickú krízu. Možno ešte väčšiu, aká nás postihla počas kovidového obdobia, kedy ceny plynu na trhoch vystrelili na 300 eur a ceny.elektriny na 1 000 eur za megawatthodinu. Kedy krajiny robili v zúfalej situácii, zúfale kroky. Dotovali hlava, nehlava miliardy eur. Ovocie v podobe nižších cien energií, aspoň ako tak konkurencieschopných pre európsky priemysel voči tretím krajinám, to však viac neprinieslo, ako prinieslo. Akurát sa ešte zväčšil „energetický bordeľ“ v Európe. No a do toho vojna na Ukrajine a hra na najväčšieho európska svätca, ktorý od zlého Rusa nezoberie ani molekulu plynu, vedro ropy, či najnovšie už ani jednu uránovú tyč. Teda nie priamo, ale cez milión lodí, prístavov, nezávislých potrubí a od ešte „nezávislejších“ krajín.

Existuje ešte komisia na obnovenie tranzitu plynu?

Obnovenie tranzitu zemného plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ je čím ďalej tým viac utópiou. Slovenské ministerstvo hospodárstva mlčí, či sa ešte vôbec stretáva komisia vytvorená na pôde Bruselu, ktorá mala otvoriť brány k znovuobnoveniu tranzitu plynu. Ministerstvo hospodárstva portálu SITA Energetika nevedelo ani zhruba za dva týždne odpovedať na jednoduché otázky, či komisia ešte existuje, aké výsledky má, a či už existuje svetielko na konci tranzitného tunela. Snaha šéfa Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), najväčšieho slovenského dodávateľa plynu, Vojtecha Ferencza obnoviť tranzit plynu už v jeseni tohto roku prostredníctvom svojej dcérskej firmy SPP plus v úlohe akéhosi agenta je síce sympatická a hodná morálnej podpory, ale v osamotenom boji toho asi veľa nedosiahne a z väčšej či menšej diaľky bude zrejme len sledovať vysokú hru politikov.

Nové plány Európskej únie

Obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu sa najnovšie už zdá ako jeden z tých menších problémom pre európsku energetiku. Európska únia totiž v ostatných dňoch prišla s plánom postupného ukončenie dovozu plynu z Ruska do konca roka 2027. Vzhľadom na pretrvávajúcu závislosť Európy od ruských fosílnych palív to bude sakramentsky veľkou výzvou pre krajiny EÚ. Pokojne môžeme konštatovať, že EÚ pokračuje vo svojej už ani nie tajnej obľube v strieľaní si do vlastného kolena. Plne vedomá si toho, že to bude veľmi bolieť a liečenie si vyžiada miliardy a miliardy, ak bude chcieť prežiť aspoň ofačovaná od hlavy až po päty. Takže ak EÚ už dnes plánuje, že o dva roky zakáže dovoz plynu z Ruska, prečo by sa teraz snažila lobovať za obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu?

Zákaz dovozu plynu z Ruska

Dvojfázový plán Európskej komisie má do konca tohto roka ukončiť uzatváranie nových zmlúv a existujúce krátkodobé spotové kontrakty s ruskými dodávateľmi. Od záveru roku 2027 bude všetok dovoz ruského plynu zakázaný. Hoci dodávky plynu cez plynovod výrazne klesli, niekoľko európskych krajín zvýšilo nákupy ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) prepravovaného po mori a EÚ teraz chce tieto dodávky úplne zastaviť. Európsky úradníci si asi uvedomujú, že postupné ukončenie ruských dodávok by otvorilo cestu pre väčší dovoz LNG z USA. Brusel a americký prezident Donald Trump to považujú za spôsob, ako odstrániť napätie po tom, ako Trump zaviedol clá na dovoz z Európy.

Plán ešte musia schváliť lídri

Našťastie, alebo na nešťastie (kto, ako si to vyhodnotí), musia spomínaný plán Komisie ešte schváliť členské štáty EÚ. Pri dnešnej politickej situácii tak môžeme smelo konštatovať, že minimálne Slovensko a Maďarsko na takýto energetický plán Komisie nekývne.

Slovenské ministerstvo hospodárstva aspoň pri tejto téme neschovalo hlavu do piesku a čo najrýchlejšie a dosť hlasno už oficiálne proti plánu protestovalo. Do Bruselu odkázalo, že Slovensko nesúhlasí s predstaveným plánom na zastavenie dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska. „Plán nie je v záujme Slovenska, ani iných štátov Európskej únie, zdôraznil rezort hospodárstva.

Ministerstvo hospodárstva SR tvrdí, že navrhované ciele, medzi nimi napríklad zastavenie všetkých dovozov energonosičov z Ruska do EÚ od roku 2027, či zavádzanie rôznych obmedzení už od roka 2026, negatívne ovplyvnia ceny energií v Európe. To povedie podľa ministerstva k ďalšiemu zhoršeniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a negatívne to ovplyvní aj ceny energií pre domácnosti. Rezort hospodárstva tiež poukazuje, že návrh komisie neprešiel riadnym posúdením dopadov, absentuje v ňom analýza vplyvu na ceny, konkurencieschopnosť či energetickú bezpečnosť.

Slovenské ministerstvo je zásadne proti

„Sme zásadne proti tomu, aby Európska komisia pripravovala opatrenia, ktoré poškodzujú nielen naše národné záujmy a kúpyschopnosť slovenských domácností, ale aj celú Európu. S dnes predstaveným návrhom Európskej komisie preto Ministerstvo hospodárstva SR zásadným spôsobom nesúhlasí a v tomto duchu budeme komunikovať aj na pôde Európskej komisie,“ zdôraznila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Ako pripomenulo slovenské ministerstvo hospodárstva, vlani členské štáty EÚ doviezli 52 miliárd kubických metrov ruského plynu, ide zhruba o 19 percent celkového dovozu plynu do EÚ. Okrem toho EÚ dovážala aj 13 miliónov ton ropy a viac ako 2 800 ton obohateného uránu alebo paliva. Desať členských štátov dovážalo v roku 2024 ruský plyn, tri členské štáty stále dovážali ruskú ropu a sedem členských štátov dovážalo z Ruska obohatený urán alebo služby súvisiace s uránom,“ podotýka ministerstvo. Výpadok predmetných dodávok podľa neho zasiahne ceny energií v Európe.

Hrozia vysoké ceny energií

Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že EK sa s týmto problémom v rámci svojho plánu nevysporiadala a nepriniesla ani reálne riešenia na boj s vysokými cenami energií. Diverzifikačné riešenia, napríklad v podobe nórskeho plynu, TAP či zdrojov z Rumunska, ktoré EK navrhuje, sú podľa slovenského ministerstva nedostatočné či nedostupné pre Slovensko, obzvlášť v krátkodobom horizonte.

„Dnes predstavená cestovná mapa z dielne Európskej komisie počíta napríklad aj so zákazom importu ruského plynu podľa všetkých nových a aj existujúcich spotových kontraktov najneskôr od konca roka 2025. Rovnako navrhuje zákaz importu ruského plynu podľa dlhodobých kontraktov najneskôr od konca roka 2027. V oblasti jadrového paliva zasa chce komisia zaviesť obchodné opatrenia na znevýhodnenie importu ruského obohateného uránu,“ zdôraznil rezort hospodárstva s tým, že tieto ciele dosiaľ nikdy neboli odsúhlasené na úrovni lídrov členských štátov Únie.