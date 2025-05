Odvážni Ukrajinci zatiaľ nenašli odvahu pri rope v parlamente

Ukrajinskí poslanci zatiaľ nenašli odvahu zastaviť po zemnom plyne aj tranzit ropy cez svoje územie smerom na západ. Takýto nápad mal bývalý prezident Ukrajiny Peter Porošenko, ktorý ako poslanec predložil začiatkom januára tohto roku do ukrajinského parlamentu návrh zákona zakazujúceho tranzit ropy a plynu cez územie Ukrajiny počas stanného práva. Zákon iniciovalo spolu s ním 18 ľudových poslancov frakcie Európska solidarita.

Ani chýru, ani slychu

Ukrajinský parlament o spomínanom zákone zatiaľ ani nerokoval, mal tak pritom urobiť najneskôr niekedy začiatkom februára. Zdá sa, že o zákone už nie je ani chýru ani slychu. Naposledy sa o ňom oficiálne hovorilo, keď smeroval na rokovania výborov ukrajinského parlamentu. Ukrajinskí poslanci si možno uvedomili, že keby dali „stopku“ aj pre tranzit ruskej ropy, znamenalo by to okrem porušenie dvoch medzinárodných dohôd aj definitívne zhoršenie vzťahov minimálne so Slovenskom a Maďarskom.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal sa už dávnejšie nechal počuť, že zastavenie tranzitu ropy ropovodom Družba by bolo porušením Zmluvy o energetickej charte zo strany Ukrajiny a asociačnej dohody o pridružení s Európskou úniou. „Tranzit ropy cez územie Ukrajiny sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Zmluvy o energetickej charte a Asociačnej dohody s EÚ o zabezpečení slobody tranzitu a tiež spĺňa podmienky šiesteho balíka sankcií EÚ,“ povedal ešte koncom januára Šmyhaľ počas „hodiny otázok o vláde“ v ukrajinskom parlamente.

Šmyhaľ zdôraznil, že porušenie medzinárodných záväzkov zo strany Ukrajiny by sa mohlo použiť ako základ na vyvodenie zodpovednosti za zastavenie nepretržitých dodávok ropy, najmä do Maďarska, Slovenska a Česka. Naznačil, že v súdnych sporoch by na to Ukrajina mohla finančne doplatiť.

Zastavili plyn

Od začiatku nového roka sa úplne zastavil tranzit plynu cez územie Ukrajiny. Ukrajinská strana odmietla sa opätovne dohodnúť na tranzite plynu s Ruskou federáciou. Čo vzhľadom na stále prebiehajúci vojenský konflikt na ukrajinskom území je pochopiteľné. Už menej pochopiteľné je nenechať priestor na dohodu o tranzite plynu cez ich územie medzi tretími krajinami. Povedzme si otvorene, Ukrajina vedome či nevedome totiž naďalej nakupuje ruský plyn, akurát z druhej strany, viackrát prepravovaný, a tým pádom drahší.

Medzitým teraz Ukrajina na základe zmluvy platnej do konca roka 2029 prepravuje ruskú ropu cez svoje územie ropovodom Družba do Európy. Ruská ropa je síce sankciovaná zo strany Európskej únie, ale výnimku na ňu dostali Maďarsko, Česká republika a Slovensko. Tieto krajiny môžu naďalej dostávať ropu ropovodom Družba.

„Nezávislí“ Česi

Česko už v polovici apríla tohto roku vyhlásilo, že sa prvýkrát v histórii stalo úplne nezávislým od ruskej ropy. Udialo sa tak po spustení rozšíreného ropovodu zo západnej Európy. Informoval o tom český premiér Petr Fiala. Takmer 11-miliónové Česko podpísalo v roku 2023 dohodu o rozšírení Transalpského ropovodu (TAL) z Talianska. Česko používalo ruskú ropu, kým začiatkom marca, dva mesiace po dokončení rozšírenia TAL, neskončili dodávky cez ropovod Družba. Česko sa už úplne podľa svojich vládnych predstaviteľov zbavilo závislosti na ruskom plyne a očakáva, že tento rok prestane používať ruský urán pre svoje dve jadrové elektrárne.