Fico prosí Európsku komisiu, aby desaťkrát merala a raz strihala. Ideme do nebezpečnej strategickej hry - VIDEO

Plány Európskej komisie úplne sa odstrihnúť od ruských energií sú pre slovenskú vládu absolútne neakceptovateľné. Slovenský premiér Robert Fico uznáva cieľ Európskej únie v znižovaní energetickej závislosti od tretích krajín, ale úplne odstrihnutie sa od dovozu plynu, ropy či jadrového paliva z Ruska je pre neho červenou čiarou.

Ideologické rozhodnutie

Podľa Fica, ideme do nebezpečnej strategickej hry. Aktuálny dokument Európskej komisie považuje za politické dobrodružstvo.

„My uznávame strategický cieľ znižovať energetickú závislosť EÚ od tretích krajín. Cieľ, že Európska únia bude silná v energetike je nám blízky. Lenže jedna vec je znižovať závislosť a druhá je úplne zastaviť všetko, čo z východu smeruje na západ. Na jednej strane tak jasne vyhlasujem, že uznávame ciele Európskej únie. Na druhej strane, obávam sa, a nebolo by to prvýkrát, aby sme neprijali na úrovni Európskej komisii legislatívu, ktorá sa stane len akýmsi politickým nástrojom so zásadnými a nezamýšľanými dopadmi a dôsledkami. Chcel by som požiadať Európsku komisiu, aby sa riadila starou zásadou. Päťkrát merajte a raz strihajte. Dokonca vám odkazujem, desaťkrát merajte a raz strihajte. Pretože dali ste nám k dispozícii cestovnú mapu k ukončeniu dovozu ruských energií, ktorá je v tejto podobe pre vládu SR absolútne neakceptovateľná. Toto je ideologické rozhodnutie, to nemá nič spoločné so zdravým rozumom,“ povedal na tlačovej besede premiér Fico.

Slovenská vláda si podľa neho teraz počká, ako sa bude vyvíjať príprava legislatívnych návrhov. „Pretože diabol je skrytý v detailoch. Ale keď si zoberieme, čo všetko je navrhnuté v plánoch, aké to môže mať dopady, tak na konci dňa si môžeme spôsobiť podstatne viac škôd a Európska únia môže byť poškodená viac ako Rusko,“ zdôraznil Fico.

Dokument môže spôsobiť katastrofu

Na všetkých relevantných rokovaniach bude Slovensko odmietať zverejnené plány Komisie k zákazu dovozu plynu, ropy či jadrového paliva z Ruska. „Musíme si uvedomiť, akú katastrofu môže tento dokument spôsobiť v Európe,“ podotkol Fico.

Ak by sa naozaj zastavili dodávky ruského plynu do EÚ, slovenský premiér sa pýta, čo bude s právnymi či finančnými následkami, ktoré vyplynú z predčasného ukončenia zmlúv s ruskými dodávateľmi plynu. „My máme napríklad podpísanú zmluvu s Gazpromom do roku 2034,“ dodal Fico.

Slovenský premiér upozorňuje, že po zastavení dodávok ruského plynu do Európy budú nedostatočné kapacity plynu.

„Na jednej strane chceme znižovať závislosť, ale keď odstavíme ruský plyn tak vznikne závislosť na niekým iným. Bude to predovšetkým závislosť na skvapalnenom plyne z USA. Máme urobené dohody, aká bude cena? Jedna závislosť môže nahradiť závislosť druhú, čo je pre nás úplne neakceptovateľné,“ dodal Fico, ktorý upozorňuje na ďalšie zdražovanie cien plynu na európskych trhoch, čo znova zníži konkurencieschopnosť našich firiem.

Fico má k dispozícii analýzu

Prekvapením pre Slovensko je najmä návrh týkajúci sa zastavenia odoberania jadrového paliva, teda konkrétne obohateného uránu z Ruska. Slovenská vláda si nevie predstaviť, ako by sa toto mohlo zrealizovať.

„Mám k dispozícii analýzu, ktorá hovorí, že buď investujeme v Európe 20 miliárd eur do technológií na obohacovanie uránu, čo bude trvať osem rokov a kapacity budú aj tak nedostatočné, alebo zatvoríme aj naše jadrové elektrárne,“ zdôraznil Fico s tým, že už len z toho titulu, že nemáme odpovede, chce Slovensko o týchto otázkach s Európskou komisiou intenzívne rokovať.

Čo sa týka ropy, pripravuje Slovensko plány na postupné vyradenie ruskej ropy do konca roka 2027. „Závislosť však bude zase odinakadiaľ, ako by sme si želali,“ podotkol Fico.

Robert Fico na záver upozornil Európsku komisiu, aby následnú legislatívu k zverejnenému plánu, prijímala konsenzom a nie obídením malých krajín EÚ veľkými krajinami, kde by Slovensko nemohlo využiť svoje právo veta. „Považoval by som tento prístup za veľmi nešťastný a odporúčam sa radšej dohodnúť cez jednomyseľnosť,“ uzavrel Fico.

Dvojfázový plán Eurokomisie

Európska únia v utorok predstavila dlho očakávaný plán na postupné ukončenie dovozu plynu z Ruska do konca roka 2027. Predpokladá sa však, že vzhľadom na pretrvávajúcu závislosť Európy od ruských fosílnych palív to bude veľkou výzvou.

Dvojfázový plán Európskej komisie má do konca tohto roka ukončiť uzatváranie nových zmlúv a existujúce krátkodobé spotové kontrakty s ruskými dodávateľmi. Od záveru roku 2027 bude všetok dovoz ruského plynu zakázaný.

Hoci dodávky plynu cez plynovod výrazne klesli, niekoľko európskych krajín zvýšilo nákupy ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) prepravovaného po mori a EÚ teraz chce tieto dodávky úplne zastaviť.

Postupné ukončenie ruských dodávok by otvorilo cestu pre väčší dovoz LNG z USA. Brusel a americký prezident Donald Trump to považujú za spôsob, ako odstrániť napätie po tom, ako Trump zaviedol clá na dovoz z Európy. Plán Komisie ešte musia schváliť členské štáty EÚ.