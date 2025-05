Slovensko nesúhlasí s plánom eurokomisie zastaviť dodávky plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska

Slovensko nesúhlasí s predstaveným plánom Európskej komisie (EK) na zastavenie dodávok plynu, ropy a jadrového paliva z Ruska. Informuje o tom Tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ako ďalej uvádza, daný plán nie je v záujme Slovenska, ani iných štátov Európskej únie (EÚ).

Návrh neprešiel riadnym posúdením dopadov

MH SR tvrdí, že navrhované ciele, medzi nimi napríklad zastavenie všetkých dovozov energonosičov z Ruska do EÚ od roku 2027, či zavádzanie rôznych obmedzení už od roka 2026, negatívne ovplyvnia ceny energií v Európe. To povedie podľa ministerstva k ďalšiemu zhoršeniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a negatívne to ovplyvní aj ceny energií pre domácnosti.

Rezort hospodárstva tiež poukazuje, že návrh komisie neprešiel riadnym posúdením dopadov, absentuje v ňom analýza vplyvu na ceny, konkurencieschopnosť či energetickú bezpečnosť.

„Sme zásadne proti tomu, aby Európska komisia pripravovala opatrenia, ktoré poškodzujú nielen naše národné záujmy a kúpyschopnosť slovenských domácností, ale aj celú Európu. S dnes predstaveným návrhom Európskej komisie preto Ministerstvo hospodárstva SR zásadným spôsobom nesúhlasí a v tomto duchu budeme komunikovať aj na pôde Európskej komisie,“ zdôraznila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Ako uviedol Tlačový odbor MH SR, vlani členské štáty EÚ doviezli 52 miliárd kubických metrov ruského plynu, ide zhruba o 19 percent celkového dovozu plynu do EÚ.

Diverzifikačné riešenia sú nedostatočné

„Okrem toho EÚ dovážala aj 13 miliónov ton ropy a viac ako 2 800 ton obohateného uránu alebo paliva. Desať členských štátov dovážalo v roku 2024 ruský plyn, tri členské štáty stále dovážali ruskú ropu a sedem členských štátov dovážalo z Ruska obohatený urán alebo služby súvisiace s uránom,“ podotýka ministerstvo. Výpadok predmetných dodávok podľa neho zasiahne ceny energií v Európe.

MH SR tvrdí, že EK sa s týmto problémom v rámci svojho plánu nevysporiadala a nepriniesla ani reálne riešenia na boj s vysokými cenami energií. Diverzifikačné riešenia, napríklad v podobe nórskeho plynu, TAP či zdrojov z Rumunska, ktoré EK navrhuje, sú podľa MH SR nedostatočné či nedostupné pre Slovensko, obzvlášť v krátkodobom horizonte.

„Dnes predstavená cestovná mapa z dielne Európskej komisie počíta napríklad aj so zákazom importu ruského plynu podľa všetkých nových a aj existujúcich spotových kontraktov najneskôr od konca roka 2025. Rovnako navrhuje zákaz importu RU plynu podľa dlhodobých kontraktov najneskôr od konca roka 2027. V oblasti jadrového paliva zasa chce komisia zaviesť obchodné opatrenia na znevýhodnenie importu ruského obohateného uránu,“ poukazuje rezort hospodárstva s tým, že tieto ciele dosiaľ nikdy neboli odsúhlasené na úrovni lídrov členských štátov Únie.