Spoločnosti OLO a MH Teplárenský holding podpísali memorandum, dodávky tepla v Bratislave sa zefektívnia

Pri príprave projektu OLO analyzovalo viaceré možnosti budúceho energetického využitia vyrobenej energie.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
MH teplárenský holding, OLO, Odvoz a likvidácia odpadu
Spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a MH Teplárenský holding podpísali memorandum. Foto: www.facebook.com
Bratislava Teplo Ekonomika z lokality Bratislava

Spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a MH Teplárenský holding (MHTH) podpísali v stredu 11. februára Memorandum o porozumení, ktoré vytvára priestor pre budúcu spoluprácu pri dodávkach tepla zo Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) existujúcemu odberateľovi do systému centrálneho zásobovania teplom v Bratislave. Informovala o tom hovorkyňa OLO Zuzana Balková.

Táto dohoda, z pohľadu oboch partnerov, tvorí úvodný rámec pre uzatvorenie dlhodobej obchodnej zmluvy s garantovaným odberom tepla, ktorá je dôležitým krokom pri príprave financovania projektu Modernizácie a ekologizácie ZEVO,“ priblížila hovorkyňa. Pri príprave projektu OLO analyzovalo viaceré možnosti budúceho energetického využitia vyrobenej energie a rokovalo s viacerými partnermi na trhu s teplom.

Bez dodatočných investícií

Z pohľadu energetickej efektívnosti aj ekonomickej udržateľnosti sa ako najvhodnejšie riešenie ukázalo posilnenie dodávok tepla existujúcemu odberateľovi do systému centrálneho zásobovania teplom prostredníctvom Výhrevne Juh,“ vysvetlila Balková.

Ako dodala, spolupráca s MHTH je realizovateľná bez dodatočných investícií do novej infraštruktúry s minimálnymi stratami pri prenose tepla, pričom zároveň nadväzuje na existujúce technologické prepojenie z mája 2023. Memorandum preto vytvára základné parametre pre ďalšie rokovania k Zmluve o budúcej zmluve na dodávku tepla, ktorej uzatvorenie a podpis sa očakáva do konca mája tohto roka.

Stabilný a dlhodobý odber tepla predstavuje jeden z kľúčových predpokladov pre zabezpečenie externých príjmov, ktoré umožnia financovanie projektu Modernizácie a ekologizácie ZEVO z budúcich výnosov a zároveň posilnia kredibilitu spoločnosti OLO pri rokovaniach s bankovým sektorom,“ dodala Balková.

Dlhodobý prínos pre mesto

Spolupráca so spoločnosťou OLO je pre MH Teplárenský holding dôležitou súčasťou dlhodobej transformácie zdrojov tepla v Bratislave. Teplo vyrobené energetickým zhodnotením odpadu predstavuje stabilný a nízkoemisný zdroj energie, ktorý umožňuje efektívnejšie využívať už existujúcu infraštruktúru. Zároveň postupne znižuje závislosť od fosílnych palív, čím prispeje k zvýšeniu energetickej sebestačnosti hlavného mesta,“ uviedol generálny riaditeľ MH TH Teplárenský holding Adrián Jenčo.

Podpis memoranda podľa neho potvrdzuje spoločný záujem pokračovať v rokovaniach o budúcich dodávkach tepla a hľadať riešenia, ktoré budú dlhodobo prínosné pre energetický systém mesta a budú mať priaznivý dopad na koncovú cenu tepla pre jeho obyvateľov.

Projekt Modernizácie a ekologizácie ZEVO je jednou z najväčších investícií do odpadovej a energetickej infraštruktúry v histórii Bratislavy. Od začiatku ho pripravujeme s dôrazom na finančnú stabilitu a dlhodobú udržateľnosť mestského podniku. Veľký záujem bankového sektora o 100-percentné financovanie projektu potvrdzuje, že je odborne a ekonomicky veľmi dobre pripravený,“ dodáva predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka OLO Miroslava Čalfová.

Ohľad na životné prostredie

Memorandum s MH Teplárenským holdingom je podľa nej dôležitým krokom, ktorý pomáha OLO preukázať schopnosť splácať investíciu z budúcich výnosov a zároveň pripravovať projekt tak, aby jeho financovanie neznamenalo dodatočnú záťaž pre obyvateľov Bratislavy. „Na projekt sa pozeráme strategicky a zodpovedne s cieľom zabezpečiť jeho stabilitu na desiatky rokov dopredu,“ doplnila.

Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO) sa blíži k hranici svojej životnosti, preto sa pristupuje k jeho modernizácii a ekologizácii plne v súlade s prísnymi európskymi emisnými limitmi,“ poznamenala hovorkyňa OLO s tým, že projekt Modernizácie a ekologizácie ZEVO zabezpečí kontrolu nad nakladaním s mestským odpadom a dostatočnú kapacitu na jeho zhodnotenie s ohľadom na životné prostredie.

Mestský odpad bude zariadenie zhodnocovať do elektrickej energie a vyššieho objemu tepla pre viac Bratislavčanov. „Ak by OLO nepristúpilo k realizácii projektu, hrozí, že mesto by nevedelo ďalej účinne a ekologicky likvidovať nerecyklovateľný odpad, ktorý samo vyprodukuje,“ dodáva Balková. Spoločnosť OLO aktuálne realizuje verejné obstarávanie na generálneho zhotoviteľa projektu Modernizácie a ekologizácie ZEVO, pričom výsledná podoba investície bude známa po jeho ukončení.

Viac k osobe: Adrián JenčoZuzana Balková
Firmy a inštitúcie: MH Teplárenský holdingOdvoz a likvidácia odpadu a. s.
Okruhy tém: Memorandum zariadenia na energetické využitie odpadu

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk