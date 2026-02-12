Spoločnosti OLO a MH Teplárenský holding podpísali memorandum, dodávky tepla v Bratislave sa zefektívnia

Spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a MH Teplárenský holding (MHTH) podpísali v stredu 11. februára Memorandum o porozumení, ktoré vytvára priestor pre budúcu spoluprácu pri dodávkach tepla zo Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) existujúcemu odberateľovi do systému centrálneho zásobovania teplom v Bratislave. Informovala o tom hovorkyňa OLO Zuzana Balková.
„Táto dohoda, z pohľadu oboch partnerov, tvorí úvodný rámec pre uzatvorenie dlhodobej obchodnej zmluvy s garantovaným odberom tepla, ktorá je dôležitým krokom pri príprave financovania projektu Modernizácie a ekologizácie ZEVO,“ priblížila hovorkyňa. Pri príprave projektu OLO analyzovalo viaceré možnosti budúceho energetického využitia vyrobenej energie a rokovalo s viacerými partnermi na trhu s teplom.
Bez dodatočných investícií
„Z pohľadu energetickej efektívnosti aj ekonomickej udržateľnosti sa ako najvhodnejšie riešenie ukázalo posilnenie dodávok tepla existujúcemu odberateľovi do systému centrálneho zásobovania teplom prostredníctvom Výhrevne Juh,“ vysvetlila Balková.
Energopomoc dostali neobývané domy aj mŕtve duše. SaS tvrdí, že vyplácanie sa vymklo kontrole – VIDEO
Ako dodala, spolupráca s MHTH je realizovateľná bez dodatočných investícií do novej infraštruktúry s minimálnymi stratami pri prenose tepla, pričom zároveň nadväzuje na existujúce technologické prepojenie z mája 2023. Memorandum preto vytvára základné parametre pre ďalšie rokovania k Zmluve o budúcej zmluve na dodávku tepla, ktorej uzatvorenie a podpis sa očakáva do konca mája tohto roka.
„Stabilný a dlhodobý odber tepla predstavuje jeden z kľúčových predpokladov pre zabezpečenie externých príjmov, ktoré umožnia financovanie projektu Modernizácie a ekologizácie ZEVO z budúcich výnosov a zároveň posilnia kredibilitu spoločnosti OLO pri rokovaniach s bankovým sektorom,“ dodala Balková.
Dlhodobý prínos pre mesto
„Spolupráca so spoločnosťou OLO je pre MH Teplárenský holding dôležitou súčasťou dlhodobej transformácie zdrojov tepla v Bratislave. Teplo vyrobené energetickým zhodnotením odpadu predstavuje stabilný a nízkoemisný zdroj energie, ktorý umožňuje efektívnejšie využívať už existujúcu infraštruktúru. Zároveň postupne znižuje závislosť od fosílnych palív, čím prispeje k zvýšeniu energetickej sebestačnosti hlavného mesta,“ uviedol generálny riaditeľ MH TH Teplárenský holding Adrián Jenčo.
Centrálne zásobovanie teplom 4. generácie je kľúčom k uhlíkovo neutrálnej budúcnosti miest
Podpis memoranda podľa neho potvrdzuje spoločný záujem pokračovať v rokovaniach o budúcich dodávkach tepla a hľadať riešenia, ktoré budú dlhodobo prínosné pre energetický systém mesta a budú mať priaznivý dopad na koncovú cenu tepla pre jeho obyvateľov.
„Projekt Modernizácie a ekologizácie ZEVO je jednou z najväčších investícií do odpadovej a energetickej infraštruktúry v histórii Bratislavy. Od začiatku ho pripravujeme s dôrazom na finančnú stabilitu a dlhodobú udržateľnosť mestského podniku. Veľký záujem bankového sektora o 100-percentné financovanie projektu potvrdzuje, že je odborne a ekonomicky veľmi dobre pripravený,“ dodáva predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka OLO Miroslava Čalfová.
Ohľad na životné prostredie
Memorandum s MH Teplárenským holdingom je podľa nej dôležitým krokom, ktorý pomáha OLO preukázať schopnosť splácať investíciu z budúcich výnosov a zároveň pripravovať projekt tak, aby jeho financovanie neznamenalo dodatočnú záťaž pre obyvateľov Bratislavy. „Na projekt sa pozeráme strategicky a zodpovedne s cieľom zabezpečiť jeho stabilitu na desiatky rokov dopredu,“ doplnila.
Energopomoc po novom dostanú aj doteraz vylúčené domácnosti, mení sa pre ne aj doručovanie energopoukážok
„Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO) sa blíži k hranici svojej životnosti, preto sa pristupuje k jeho modernizácii a ekologizácii plne v súlade s prísnymi európskymi emisnými limitmi,“ poznamenala hovorkyňa OLO s tým, že projekt Modernizácie a ekologizácie ZEVO zabezpečí kontrolu nad nakladaním s mestským odpadom a dostatočnú kapacitu na jeho zhodnotenie s ohľadom na životné prostredie.
Mestský odpad bude zariadenie zhodnocovať do elektrickej energie a vyššieho objemu tepla pre viac Bratislavčanov. „Ak by OLO nepristúpilo k realizácii projektu, hrozí, že mesto by nevedelo ďalej účinne a ekologicky likvidovať nerecyklovateľný odpad, ktorý samo vyprodukuje,“ dodáva Balková. Spoločnosť OLO aktuálne realizuje verejné obstarávanie na generálneho zhotoviteľa projektu Modernizácie a ekologizácie ZEVO, pričom výsledná podoba investície bude známa po jeho ukončení.