Energopomoc dostali neobývané domy aj mŕtve duše. SaS tvrdí, že vyplácanie sa vymklo kontrole – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR pre podozrenie z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Dôvodom je chaos v súvislosti s energopomocou pripravovanou Ministerstvom hospodárstva SR, ktorá podľa SaS neprehľadne vynakladá stovky miliónov eur bez riadnej kontroly a s vysokou chybovosťou.
Absurdná situácia na poštách
Tímlíder SaS pre hospodárstvo a poslanec Národnej rady Karol Galek upozorňuje na absurdnú situáciu, v ktorej sa nachádzajú občania, ktorí musia opakovane chodiť na poštu, aby si nechali preplatiť šeky na úhradu zvýšených nákladov za teplo. Niektorí dokonca narazia na to, že na poštách dôjdu peniaze. Galek popisuje viaceré nezrovnalosti, ako napríklad vystavovanie energopoukážok na mŕtve duše, neobývané alebo zbúrané domy či aj poslancov Národnej rady. Taktiež poukážky neobsahujú informáciu o možnom spätnom vymáhaní neoprávnene vyplatených súm.
SaS zdôrazňuje, že ministerka hospodárstva sama priznáva chybovosť na úrovni 10 percent, čo pri objeme 435 miliónov eur predstavuje riziko vyše 40 miliónov eur. Strana sa preto pýta na zodpovednosť za neoprávnené platby a nakladanie s verejnými financiami.
Nehospodárne nakladanie s financiami
Podpredseda SaS Marián Viskupič kritizuje nedostatočnú informovanosť verejnosti o skutočných nákladoch energopomoci a upozorňuje, že štát ročne platí na úrokoch zo štátneho dlhu dve miliardy eur. Podľa neho ministerstvo nerešpektuje zákonné povinnosti nakladať s verejnými financiami účinne a hospodárne.
SaS zároveň pripomína, že ponúkala viaceré riešenia pomoci, napríklad pomoc podľa tarifných tried alebo model požiadať o pomoc podľa českého vzoru, ktoré však neboli akceptované. Karol Galek kritizuje ministerkin prístup a jej odchod na zahraničný pracovný výlet počas trvania chaosu.
Tento krok SaS reflektuje problém, ktorý sa týka mnohých občanov a vyvoláva otázky o transparentnosti a efektívnosti správy štátnych financií v oblasti energetickej pomoci.