Spory s dodávateľmi energií sa dajú vyriešiť rýchlo

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vyzýva slovenských spotrebiteľov, aby v prípade konfliktov s dodávateľmi energií či vody aktívnejšie využívali inštitút alternatívneho riešenia sporov. Skúsenosti z roku 2025 potvrdzujú, že ide o vysoko efektívny nástroj, pri ktorom priemerná dĺžka konania dosiahla len 58 dní.
Hlavné príčiny sporov
V uplynulom roku prijal regulačný úrad celkovo 10 návrhov na alternatívne riešenie sporov. Podľa hĺbkovej analýzy úradu dominovali sťažnosti v oblasti elektroenergetiky, kde sa odberatelia najčastejšie ohradzovali voči nezrovnalostiam vo fakturácii, nastaveniu preddavkových platieb a nesúhlasu so znením nových zmluvných podmienok.
Analýza ÚRSO ukázala, že príčinou väčšiny konfliktov je predovšetkým nedostatočná komunikácia medzi dodávateľom a odberateľom.
Rýchlosť a rešpektovanie výsledkov
Jedným z najsilnejších argumentov pre využitie tohto inštitútu je jeho rýchlosť. Kým súdne spory sa môžu trvať roky, odborníci na ÚRSO dokázali v roku 2025 uzavrieť prípady v priemere za 58 dní. Pozitívnym signálom je aj fakt, že obe strany – spotrebitelia aj energetické spoločnosti – výsledky týchto konaní vo všeobecnosti rešpektujú a podriaďujú sa im, čo zvyšuje právnu istotu na trhu.
Predseda úradu Jozef Holjenčík zdôrazňuje, že cieľom je posilniť postavenie bežného občana voči veľkým hráčom na trhu: „Apelujem na slovenských spotrebiteľov, aby sa nebáli obrátiť na úrad s alternatívnym riešením sporov v prípadoch, keď majú pochybnosti o správnosti fakturácie, nastavení zmluvných podmienok či postupe dodávateľa. Pri riešení sporov naši právni experti dôkladne preverujú všetky skutočnosti a vyžadujú súčinnosť dotknutých subjektov.“