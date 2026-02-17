Slovensko stavilo na automatizáciu a odmieta „český model“ potvrdení, tvrdí Šimko - VIDEO

Nová schéma adresnej energopomoci nahrádza doterajšie plošné dotácie, pričom štát do konca roku 2025 vyčlenil na tento účel sumu 4 miliardy eur.Ministerstvo vnútra a hospodárstva nasadili technologické „business intelligence“ riešenie, ktoré spracováva údaje o príjmoch a nákladoch domácností bez nutnosti osobnej návštevy úradov.
Uviedol to poslanec Národnej rady SRIgor Šimko (Hlas-SD). Napriek decembrovému hackerskému útoku na rezort hospodárstva zostáva systém funkčný a v prípade chýb v dátach bude pomoc občanom doplatená spätne.
Dáta namiesto žiadostí
Prechod na adresný systém pomoci má ukončiť éru plošných dotácií, ktoré podľa súčasnej koalície zbytočne zaťažovali štátny rozpočet. Kým predchádzajúca vláda nastavila pomoc pre všetkých, súčasný kabinet stavil na analýzu konkrétnej odkázanosti.
„My sme prišli s adresným spôsobom poskytnutia energopomoci. Čo je podstatné, my dnes máme jeden zásadný register, tzv. business intelligence,“ skonštatoval Igor Šimko.
„My dnes automaticky poskytujeme energopomoc a robíme všetko preto, aby ľudia nemuseli ísť sami niekam. Ak je nejaká pochybnosť, tak budú musieť zistiť na okresnom úrade, cez infolinku alebo cez web energopomoc.sk, či je alebo nie je nejaký zásadný problém v ich dátach. Ak majú pochybnosť, jednoznačne to využiť môžu. Ak tam pochybnosť nie je a bola mu priznaná energopomoc, tak je to v poriadku,“ dodal poslanec.
Slovensko odmieta „český model“ potvrdení
Podľa jeho slov toto technologické riešenie umožňuje štátu získať hĺbkové dáta o chudobe a sociálnych aspektoch života bez toho, aby ľudí vyháňal na úrady práce.
Zásadným rozdielom oproti zahraničným modelom, napríklad v Českej republike, má byť práve automatizácia. Štát sa snaží eliminovať potrebu predkladania desiatok potvrdení.
Občan by mal navštíviť úrad alebo kontaktovať infolinku len v prípade pochybností o správnosti priznanej sumy. „Ak aj niekomu nebola priznaná energopomoc od 1. januára, a bude mu priznaná neskôr, tak sa mu spätne vypláca. Čiže nikto nepríde skrátka, nikto nemá nejakú skrivodlivosť,“ ubezpečil Šimko s tým, že do analýzy vstupovalo viac ako 450 databáz.
Spätné doplatenie a etický rozmer
Diskusia sa nevyhla ani kritike prípadov, kedy pomoc dostávajú aj ľudia s vysokými príjmami, zatiaľ čo niektorí nízkopríjmoví občania na ňu stále čakajú. Podľa Šimka môžu za týmito anomáliami byť špecifické rodinné konštelácie alebo neaktuálne údaje. „Ak niekto má viac členov domácnosti nezarábajúcich, nahlásených na danú domácnosť, tak môže dôjsť aj k tomu, že vyššie zarábajúci hlavný člen domácnosti dostane energopomoc, lebo tie dáta sa takto správajú,“ uviedol.
Zároveň dodal, že momentálne neexistuje metodika na vracanie už vyplatenej pomoci, a preto apeluje na osobnú integritu poberateľov s vysokým štandardom. „Ja ak by som dostal energopomoc, tak dám tie peniaze na charitu a ľuďom, ktorí to potrebujú. Ja mám v Košickom kraji niekoľko rodín, ktorým každý mesiac posielam peniaze,“ dodal na záver Šimko.