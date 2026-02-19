Brusel ako „komisia pre Ukrajinu“? Budapešť ostro odsudzuje nečinnosť v ropnom spore

Minister Péter Szijjártó tiež priamo obvinil ukrajinskú stranu zo zasahovania do vnútorných záležitostí Maďarska. 
Norbert Deák
Redaktor ekonomickej redakcie a portálu SITA Energetika
2 min. čítania
Péter Szijjártó
Maďarsk minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó. Foto: archívne, SITA/Milan Illík.
Maďarsko Ropa a pohonné látky Ekonomika z lokality Maďarsko

Energetická kríza vyvolaná problémami na ropovode Družba naberá na diplomatickej intenzite. Maďarská strana ostro kritizuje nečinnosť Európskej únie a obviňuje Ukrajinu zo zámerného ohrozovania energetickej bezpečnosti Maďarska a Slovenska. Európska komisia podľa Budapešti v tomto spore nekoná ako nezávislý orgán, ale ako „komisia pre Ukrajinu“, čím zlyháva v ochrane vlastných členských štátov.

Kritika Európskej komisie a nečinnosť Bruselu

Podľa vyjadrení maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa nemá prerušenie dodávok ropy žiadne technické ani fyzické opodstatnenie a je čisto politickým rozhodnutím Kyjeva. Maďarská strana to vníma ako formu nátlaku, ktorý má ovplyvniť domácu politickú scénu a ekonomickú stabilitu.

„Ak by bola Európska únia skutočne funkčnou organizáciou, musela by teraz zakročiť v záujme členských štátov EÚ. Na jednej strane sú dva členské štáty Únie, Maďarsko a Slovensko, a na druhej strane je Ukrajina, ktorá nie je členom Únie“, uviedol vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook.

Záujmy Kyjeva nad záujmami členských štátov

Podľa ministra by v normálne fungujúcej Únii musela Európska komisia okamžite vyzvať Ukrajinu, aby prestala s politickým vydieraním voči dvom členským štátom. Navyše, podľa platnej dohody medzi Ukrajinou a Európskou úniou by Ukrajinci niečo také ani nesmeli urobiť, teda nesmeli by vystavovať členské štáty EÚ energetickým výzvam.

„Je však vidieť, že Európska únia nie je schopná plniť úlohu, ktorú by mala. Európska komisia nie je Európskou komisiou, ale komisiou pre Ukrajinu. Teda von der Leyenová a ostatní v zásade zastupujú ukrajinské záujmy, a to aj v tomto prípade, dokonca aj na úkor členských štátov Európskej únie.“, dodal minister zahraničných vecí.

Obvinenia zo zasahovania do volieb a umelého zvyšovania cien palív

Priamo obvinil ukrajinskú stranu zo zasahovania do vnútorných záležitostí Maďarska. „Dôvod je výlučne politický. Ukrajinci chcú, aby sme do volieb vstupovali s cenou benzínu 1000 forintov, a tým pomohli strane Tisza,“ skonštatoval vo svojom príspevku.

Viac k osobe: Péter Szijjártó
Firmy a inštitúcie: EK Európska komisiaEU Európska únia
Okruhy tém: Dodávky ropy z Ruska Energetická kríza Maďarský minister zahraničných vecí Ropa Ropovod Ropovod Družba ruská ropa Zákaz dovozu ropy z Ruska
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk