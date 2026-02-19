Brusel ako „komisia pre Ukrajinu“? Budapešť ostro odsudzuje nečinnosť v ropnom spore

Energetická kríza vyvolaná problémami na ropovode Družba naberá na diplomatickej intenzite. Maďarská strana ostro kritizuje nečinnosť Európskej únie a obviňuje Ukrajinu zo zámerného ohrozovania energetickej bezpečnosti Maďarska a Slovenska. Európska komisia podľa Budapešti v tomto spore nekoná ako nezávislý orgán, ale ako „komisia pre Ukrajinu“, čím zlyháva v ochrane vlastných členských štátov.
Kritika Európskej komisie a nečinnosť Bruselu
Podľa vyjadrení maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa nemá prerušenie dodávok ropy žiadne technické ani fyzické opodstatnenie a je čisto politickým rozhodnutím Kyjeva. Maďarská strana to vníma ako formu nátlaku, ktorý má ovplyvniť domácu politickú scénu a ekonomickú stabilitu.
Maďarsko zastavilo dodávky nafty na Ukrajinu. Spustíme ich, keď sa obnoví preprava ropy, povedal Szijjártó – VIDEO
„Ak by bola Európska únia skutočne funkčnou organizáciou, musela by teraz zakročiť v záujme členských štátov EÚ. Na jednej strane sú dva členské štáty Únie, Maďarsko a Slovensko, a na druhej strane je Ukrajina, ktorá nie je členom Únie“, uviedol vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook.
Záujmy Kyjeva nad záujmami členských štátov
Podľa ministra by v normálne fungujúcej Únii musela Európska komisia okamžite vyzvať Ukrajinu, aby prestala s politickým vydieraním voči dvom členským štátom. Navyše, podľa platnej dohody medzi Ukrajinou a Európskou úniou by Ukrajinci niečo také ani nesmeli urobiť, teda nesmeli by vystavovať členské štáty EÚ energetickým výzvam.
Kyjev sa ohradil voči Maďarsku a Slovensku. Družbu poškodili Rusi, Budapešť to vedela ešte v ten istý deň
„Je však vidieť, že Európska únia nie je schopná plniť úlohu, ktorú by mala. Európska komisia nie je Európskou komisiou, ale komisiou pre Ukrajinu. Teda von der Leyenová a ostatní v zásade zastupujú ukrajinské záujmy, a to aj v tomto prípade, dokonca aj na úkor členských štátov Európskej únie.“, dodal minister zahraničných vecí.
Obvinenia zo zasahovania do volieb a umelého zvyšovania cien palív
Priamo obvinil ukrajinskú stranu zo zasahovania do vnútorných záležitostí Maďarska. „Dôvod je výlučne politický. Ukrajinci chcú, aby sme do volieb vstupovali s cenou benzínu 1000 forintov, a tým pomohli strane Tisza,“ skonštatoval vo svojom príspevku.