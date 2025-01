Medzi Slovenskom a Ukrajinou vyschli oba plynovody, zvyšujeme kapacitu plynovodu s Maďarskom

Dodávky plynu z Ukrajiny na Slovensko sú už tri týždne nulové. Nulové sú už dávnejšie aj dodávky plynu zo Slovenska na Ukrajinu cez plynovod Vojany-Užhorod. Ide o vojenský plynovod, za ktorého obnovenie Ukrajinci v núdzi pred vyše desiatimi rokmi tvrdo bojovali na všetkých úrovniach, nielen na Slovensku ale aj v Európskej komisii.

Vtedajšia jednofarebná vláda Roberta Fica oživenie plynovodu politicky požehnala. Slovenský prevádzkovateľ prepravnej plynovodnej siete, spoločnosť Eustream, sa po zastavení tranzitu plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko, teraz okrem iného sústredí na zvýšenie kapacity plynovodu s Maďarmi.

Prepravná kapacita by sa mala ešte navýšiť

Aktuálne denne pretečie slovensko-maďarským plynovodom vyše 9 miliónov metrov kubických plynu. Prepravná kapacita na prepojovacom bode Veľké Zlievce/Balassagyarmat by sa mala zvýšiť od 1. apríla tohto roka.

„V súlade s prepojovacou dohodou medzi spoločnosťami FGSZ Ltd. a eustream, a.s., pre prepojovací bod Veľké Zlievce/Balassagyarmat na slovensko-maďarskej hranici sa od plynárenského dňa 1. apríla 2025 zvýši pevná kapacita v smere z Maďarska na Slovensko z 2,63 mld. metrov kubických za rok na 3,5 mld. metrov kubických za rok. Do 31. marca 2025 je pevná kapacita zvýšená na rovnakú úroveň v rámci pilotného režimu,“ informoval Eustream.

Pomôcť nám chce Turecko či Maďarsko

Zvýšená kapacita bude ponúkaná ako štvrťročný produkt v príslušných aukciách štvrťročnej kapacity 3. februára 2025. „Zvýšená kapacita bude ponúkaná aj na každej nasledujúcej aukcii kapacity v súlade s aukčným kalendárom CAM NC,“ dodal slovenský prepravca plynu.

Slovensko by sa tak mohlo dostať k väčšiemu množstvu plynu prevážaného turecko-ruským plynovodom Turkstream. S dodávkami plynu cez tento plynovod nám chce pomôcť Turecko či Maďarsko. Taktiež ruský Gazprom sľúbil zabezpečiť dodávky svojho plynu pre Slovensko aj inými cestami ako ropovodom Družba.