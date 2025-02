Projekt PVE Málinec je vo fáze štúdie realizovateľnosti, Taraba vyvrátil jej financovanie Číňanmi

Projekt prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec je vo fáze „štúdie realizovateľnoti“ a zároveň popieram všetky hoaxy a hystérie o tom, že to bude financované Číňanmi, a že ideme zaplavovať obce a mestá. Povedal na piatkovej tlačovej konferencii podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

„Je v záujme štátu, ak by sa rozhodlo o realizácii tejto stavby, že sa na ňom tiež zhodnú samosprávy, vyšší územný celok a štát. Financovanie tejto PVE by bolo zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV), bez financovania zo štátneho rozpočtu,“ vysvetlil Taraba.

Minulá vláda zakázala výstavbu PVE Ipeľ-Ďubákovo

Šéf envirorezortu zdôraznil, že voda predstavuje najčistejší zdroj energie. Dodal, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR už v minulosti posudzovalo prečerpávaciu vodnú elektráreň na rieke Ipeľ v projekte „Ipeľ – Ďubákovo“, ktorá bola pôvodne plánovaná ako najväčšia prečerpávacia elektráreň s výkonom 600 až 1000 MWh.

„Pred dvoma rokmi však predošlá vláda schválila dokument, ktorý sa volá „Koncepcia vodnej politiky“. Tento koncept si následne dala do Plánu obnovy a odolnosti SR a zakázala v ňom výstavbu tejto PVE Ipeľ-Ďubákovo a za tento zákaz si dala zaplatiť z plánu obnovy. Desiatky rokov príprav, tak vyšlo nazmar. Minulá vláda tak robila všetko preto, aby zo Slovenska odchádzali peniaze a nemali vlastné zelené zdroje elektrickej energie,“ dodal Taraba.

Miliardy eur do štátnej pokladnice

Podľa ministra, by projekt PVE Málinec mohol priniesť miliardy eur do štátnej pokladnice s návratnosťou investície v priebehu piatich až siedmich rokov. Projekt by sa realizoval v existujúcej vodnej nádrži Málinec, ktorej pozemky sú vo vlastníctve štátu, čím sa eliminuje potreba výkupu pozemkov.

Druhá lokalita nad nádržou, s maximálnou rozlohou 140 hektárov by nemala zásadný dopad na ochranu životného prostredia. Minister Taraba zdôraznil, že ľudia v tejto lokalite si zaslúžia investíciu, ktorá by podporila turizmus a priniesla príjmy z rozvoja. Zároveň uviedol, že projekt je vo fáze diskusií s predstaviteľmi samospráv a vyšších územných celkov (VÚC).

PVE Málinec nezatopí obydlia ani chránené územia

„Dnes po stretnutí so starostami dotknutých obcí odišli starostovia spokojní a informovaní. Garantovali sme im, že MŽP SR tam nejde nikoho vyvlastňovať, a ak by k tomu došlo, tak by išlo o päť chát a jedno družstvo,“ dodal Taraba.

Vhodnosť lokality na vybudovanie PVE Málinec počas prebiehajúcej štúdie potvrdil aj Martin Bednárik, profesor na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dušan Abaffy z Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) uviedol, že už dlhšiu dobu študovali lokality pre umiestnenie prečerpávacích vodných elektrární, pričom najlepšie vyšla lokalita s vodnou nádržou Málinec. Vysvetlil, že PVE sú potrebné na reguláciu výpadkov obnoviteľných zdrojov energie, ako sú fotovoltika a veterné elektrárne, ktoré sú neregulovateľné.

Prečerpávacie elektrárne ako cesta k energetickej stabilite

„Prečerpávacie vodné elektrárne umožňujú okamžité spustenie a vypnutie, čo je kľúčové pre stabilitu elektrickej siete. Lokalita Málinec bola vybraná s ohľadom na nezatopenie obydlí a chránených oblastí, pričom sa zachová vodárenský účel nádrže. Projekt by zahŕňal aj dobudovanie skupinového vodovodu medzi zdrojmi Hriňová, Klenovec a Málinec, čím by sa zlepšilo zásobovanie pitnou vodou,“ vysvetli Abbafy a zdôraznil, že ide zatiaľ len o ideový návrh a musí sa vypracovať štúdia uskutočniteľnosti, ktorá zohľadní všetky aspekty.

Generálny riaditeľ VV Peter Molda, doplnil, že Vláda SR im koncom roka dala úlohu vypracovať „štúdiu realizovateľnosti“ pre výstavbu PVE. Podľa jeho slov by výstavba takejto PVE pomohla regulovať elektrickú sieť a bojovať proti výkyvom energie, ktorá sa nárastom zdrojov zo slnka a vetra narúša. Podľa dostupných údajov takýmto výkyvom dokáže efektívne bojovať z našich susedov Rakúsko, ktoré má sedem takýchto elektrární.