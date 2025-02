Slovenské elektrárne čaká krajšia budúcnosť, významným jadrovým zdrojom prispeje Atómová elektráreň Mochovce

Slovenské elektrárne zrejme čaká krajšia budúcnosť. Spotreba elektriny všade na svete narastá a náš slovenský dominantný výrobca elektriny sa pomaly ale isto dostáva z enormného zadlženia a do svojej výrobnej flotily dopĺňa významné výrobné zdroje. Pred dvoma rokmi sa mu podarilo po strastiplnej ceste začať s výrobou elektriny v treťom jadrovom bloku v Mochovciach. Už budúci rok by sa do výrobnej rodiny mal pridať aj štvrtý blok Atómovej elektrárne Mochovce.

Slovensko sa tak vďaka tomu stane jednou z veľmocí v mierovom využívaní jadrovej energie a domácnosti možno budú mať aj v budúcnosti jednu z najlacnejších elektrín v Európe. Ako uviedol pred novinármi predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček, štvrtý mochovský jadrový blok by mal začať s komerčnou výrobou elektriny niekedy začiatkom budúceho roka.

Štvrtý jadrový blok

„S obrovskou radosťou musím povedať, že v roku 2024 sme išli absolútne podľa harmonogramu. Nemáme žiadny sklz. Vidno, že tie problémy, ktoré boli na trojke a zároveň sa vyriešili aj na štvorke, sú dneska odstránené. Máme tam skúsený tím odborníkov, ktorí už spúšťajú štvrtý blok. Studená hydroskúška už prebehla a očakávame, že zavezenie jadrového paliva bude v poslednom kvartáli roku 2025,“ povedal Strýček. Celkové náklady na dostavbu tretieho a štvrtého mochovského bloku dosiahli 6,4 mld. eur.

Slovensko je už dnes sebestačné vo výrobe elektriny. Štvrtý jadrový blok by mal Slovensku pomôcť s výrobou elektriny aj počas odstávok ďalších jadrových blokov, v ktorých sa vymieňa počas leta jadrové palivo. Počas zimy a jari idú všetky jadrové bloky (dva bloky v Jaslovských Bohuniciach, tri bloky v Mochovciach), vtedy Slovensko elektrinu vyváža.

„Čiže štvrtý blok nám zabezpečí, že aj v čase odstávok budeme nezávislí od dovozov. A vývoz elektriny dnes nie je žiadny problém. Najmä na Balkáne je elektriny nedostatok, takže umiestnenie tej elektriny v zahraničí a jej predaj bude absolútne bezproblémový. Takže budovať dnes nové zdroje má opodstatnenie,“ podotkol Strýček.

Zisk na úrovni 500 miliónov eur

V roku 2023 dosiahli Slovenské elektrárne zisk na úrovni 558 miliónov eur. Podľa šéfa Slovenských elektrární bude vlaňajší rok ešte lepší.

„Ešte sme len ukončili účtovnú závierku, musí prejsť auditom, ale očakávame výsledky, ktoré budú niekde na úrovni 800 miliónov eur čistého zisku. Je to spôsobené tým, že predávame elektrinu na tri roky dopredu, a vlastne tá elektrina, ktorú sme predávali na rok 2024, bola vyrobená v tých rokoch, keď ceny elektriny boli veľmi vysoké. Bohužiaľ takéto zisky nebudeme vidieť do budúcnosti vzhľadom na to, že ceny elektriny výrazne ale výrazne klesli. Aj keď spustíme štvrtý blok tak nebudeme zďaleka dosahovať tieto úrovne,“ povedal Strýček.

Elektrina za nízku cenu

Z komerčnej prevádzky štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by však mohli mať veľkú radosť slovenské domácnosti. Tie už tretí rok dostávajú od Slovenských elektrární silovú elektrinu za zastropovanú sumu 61 eur za megawatthodinu. Branislav Strýček nevylúčil, že elektrinu za takú nízku cenu možno budú domácnostiam dodávať aj v ďalších rokoch. Všetko však bude záležať od rokovaní s vládou.

„Avšak domácnosti už dnes benefitujú zo zastabilizovania cien energií,“ skonštatoval Strýček s tým, že slovenské domácnosti majú v tomto roku po Bulharsku najlacnejšiu cenu silovej elektriny (tvorí 50 % z koncovej ceny elektriny) dodávanú slovenským dominantným výrobcom elektriny.

Najväčšie korporátne refinancovanie

Hospodárenie slovenského dominantného výrobcu elektriny sa takpovediac vyčistilo. Slovenské elektrárne uzavreli termínovanú a revolvingovú úverovú zmluvu za 3,6 mld. eur so syndikátom dvadsiatich medzinárodných bánk. Ide o najväčšie korporátne refinancovanie dlhu v histórii Slovenska.

Financovanie je rozdelené na trojročný amortizovaný termínovaný úver v sume 1,67 mld. eur a 250 mil. eur poskytnú ako dvojročný revolvingový úver. Výnosy majú byť primárne použité na refinancovanie existujúcich nadriadených a podriadených záväzkov a tiež na všeobecné korporátne účely, vrátane pracovného kapitálu.

Ako povedal Branislav Strýček, znamená to, že elektrárne budú platiť nižšie úroky a majetok spoločnosti už nebude založený. Koordinátorom a agentom je UniCredit. Koncom minulého roka elektrárne podpísali úverovú zmluvu. Ponuky, ktoré obdržali, prevýšili potrebu o vyše 800 mil. eur.

Zrušenie záložného práva

Hlavným prínosom financovania je zrušenie záložného práva na majetok spoločnosti. Záložné právo bolo zrušené a nové financovanie bolo poskytnuté bez akéhokoľvek zabezpečenia. Ročná úspora na úrokoch bude podľa vyjadrení spoločnosti asi 70 mil. eur.

Slovenské elektrárne si prešli podľa Strýčka turbulentným obdobím. Bola to dostavba tretieho jadrového bloku v Mochovciach, ale aj kríza komodít v roku 2022. Firma mala problém dofinancovať projekt tretieho bloku v Mochovciach. Vo februári 2023 sa Mochovce s tretím blokom pripojili a situácia spoločnosti sa podľa Strýčka výrazne zmenila.

„Najväčšou výzvou pre spoločnosť v krátkodobom horizonte je dokončenie štvrtého bloku Mochoviec,“ konštatoval Strýček. Financovanie je vysoké, no v horizonte niekoľkých rokov sa spoločnosť chce finančne dostať na udržateľnú úroveň.