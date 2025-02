Košický kraj bude mať Vodíkové údolie, Trnka vyzdvihol jeho benefity pre východ Slovenska - FOTO

Košický samosprávny kraj (KSK) bude mať Vodíkové údolie, zaradí sa tak k lídrom vodíkových technológií v strednej a východnej Európe. Projekt získal deväť miliónov eur vo výzve Clean Hydrogen JU v rámci programu Horizon Europe, bol jedným z dvojice úspešných žiadateľov.

Nadnárodný projekt by mal odštartovať v apríli tohto roka, participuje na ňom 22 partnerov zo siedmich európskych krajín. Košická župa bude zastrešovať konzorcium, v ktorom budú partneri z oblastí energetiky, dopravy a priemyslu ako zo Slovenska, tak aj z Holandska, Ukrajiny, Veľkej Británie, Slovinska, Nemecka a Španielska.

Dve etapy

Projekt bude mať dve etapy. V tej prvej by mal byť v metropole východu spustený 2 MW elektrolyzér. Ročne by mal zaistiť 170 ton zeleného vodíka, čo by malo pokryť ročnú spotrebu desiatich vodíkových autobusov v kraji, a tiež prepravného vodíkového dronu. Inštalované by mali byť aj vodíkové čerpacie stanice.

V ďalšej fáze by mal byť pridaný druhý 2 MW elektrolyzér. Výroba vodíka by mala stúpnuť na viac než 500 ton ročne. KSK tiež počíta s rozšírením flotily regionálnych vodíkových autobusov, vodíkovým smetiarskym vozidlom i ďalšími tromi vodíkovými prepravnými dronmi. Projekt zahŕňa i štúdie potrebné na premenu jestvujúceho potrubia na zemný plyn na vodíkové.

Udržateľný ekosystém

„Vodíkové údolie predstavuje udržateľný ekosystém, ktorý zahŕňa výrobu vodíka, jeho distribúciu ako aj spotrebu v rôznych formách,“ vraví predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý). Ako ozrejmil, projekt zahŕňa zem, vzduch i vodu, s využitím vodíka počítajú v autobusovej, lodnej aj leteckej doprave v kraji.

„Vodík je skutočne bezemisnou, respektíve zelenou energiou len vtedy, ak sa vyrobí aj spotrebuje v rovnakom regióne, pričom elektrina použitá na jeho výrobu pochádza z obnoviteľných zdrojov. Vďaka tomuto projektu dokážeme podporiť dekarbonizáciu, znížiť emisie CO2 a zachovať udržateľný rozvoj,“ dodal Trnka.

Ako ďalej uviedol, projekt sa rodil dlho, na jeho začiatku stálo vytvorenie krajskej vodíkovej stratégie, ktorá bola podľa jeho slov prvá na Slovensku. Predmetný projekt vyšiel až na druhý pokus, no už predtým jestvovali v regióne projekty v oblasti vodíka

Vodíkový autobus v Košickom kraji. Foto: SITA/Katarína Lörincová

Benefity pre východ Slovenska

Predseda KSK vyzdvihol i benefity Vodíkového údolia pre východ Slovenska. „Medzi hlavné benefity patria nové pracovné príležitosti v odvetviach ako je priemysel, energetika či výskum. Podpora inovácií a technologického vývoja v regióne pritiahne zahraničné investície a technologické spoločnosti, čo posilní miestnu ekonomiku. V neposlednom rade očakávame, že sa zlepší kvalita ovzdušia v Košickom kraji, keďže vodík ako čistý zdroj energie prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov a škodlivých látok,“ vysvetlil.

Projekt by tiež mohol zvýšiť energetickú sebestačnosť regiónu a znížiť závislosť na fosílnych palivách. Je to zároveň príležitosť pre tunajšie univerzity, školy či výskumné inštitúcie, ktoré sa budú môcť podieľať na výskume a vývoji technológií spojených s vodíkom.

Významným faktorom je aj financovanie

Predseda KSK priblížil, že oficiálne by mal byť projekt Vodíkového údolia a všetky aktivity v ňom naplnené najneskôr do roku 2029, dodal ale, že sa budú usilovať zrealizovať ich skôr. „Záleží to aj od mnohých externých faktorov, ktoré častokrát nevieme ovplyvniť,“ podotkol. V tomto smere spomenul vydávanie stavebných povolení, či výrobu vodíkových autobusov.

„Dôležité je, že máme plán, vieme, ktoré budú prvotné aktivity,“ zdôraznil. Ako ďalej vysvetlil, košická župa má spolu so spoločnosťou Kosit spoločnosť W2H2 KSK, s.r.o. „V rámci nej by mala prebiehať výroba. Vyrábať by sa malo prostredníctvom elektrolyzéra z odpadového tepla, alebo nakupovať zelenú energiu a následne vyrábať vodík. Alebo kombinácia,“ ozrejmil.

Zdôraznil, že významným externým faktorom je aj financovanie. Výroba, elektrolyzér a distribúcia vodíka by podľa jeho slov mali stáť 13 až 15 miliónov eur, ktoré potrebujú zabezpečiť. Dúfa, že by ich mohli získať aj z plánu obnovy, no ak by sa to nepodarilo, výrobu by zabezpečili prostredníctvom spoločnosti W2H2 napríklad tak, že by si vzali úver z Vodíkovej banky. Najbližším krokom by mal byť nákup elektrolyzéra.

Foto: SITA/Katarína Lörincová

Košická župa na využití vodíka pracuje už od roku 2020

Košická župa pripomína, že na využití vodíka ako zelenej energie pracuje už od roku 2020. Úspešne implementovala projekt, vďaka ktorému nakúpila desať bicyklov na vodíkový pohon.

„Spolu so spoločnosťou Kosit založil spoločnosť W2H2 KSK, s.r.o. Kraj tiež vytvoril spoločnosť Autobusová doprava KSK, s.r.o., ktorá koordinuje bezemisnú dopravu v regióne. Na základe memoránd rozvíja spoluprácu s partnermi v oblasti vodíkového priemyslu po celej Európe. Aktuálne implementuje projekt Urýchlenie zavádzania ekologickej vodíkovej mobility v regiónoch EÚ,“ vymenúva KSK.

Využitie pre priemyselné procesy a ťažkú dopravu

Dodáva, že medzi výhodami vodíka je napríklad využitie pre priemyselné procesy a ťažkú dopravu, na rozdiel od solárnej a veternej energie, ktoré sú obmedzené na výrobu elektriny.

„Produkcia H2 z obnoviteľných zdrojov pomocou elektrolýzy umožňuje nulové emisie CO2, čo z neho robí kľúčový prvok v boji proti klimatickým zmenám,“ vysvetľuje ďalej župa a dodáva, že vodíkové palivové články môžu mať dlhšiu životnosť než batérie, a tiež obsahujú menšie množstvo toxických materiálov.