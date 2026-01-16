Projekt elektrárne Málinec čelí kritike, SAPI upozorňuje na právne a environmentálne nedostatky

Projekt Prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec nespĺňa podľa Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI) kritériá významnej investície vo verejnom záujme, ktorý by umožnil napríklad vyvlastnenie pozemkov. Ministerstvo životného prostredia SR predložilo návrh materiálu, ktorý však podľa SAPI neobsahuje dostatočné dôvody na priznanie tohto štatútu.
Absencia štúdie
SAPI súhlasí s pripomienkami mimovládnych organizácií, ktoré upozorňujú na právne, environmentálne a procesné nedostatky návrhu. Žiadosť o posúdenie investičného zámeru je stručná, neobsahuje zdôvodnenie významu investície a obsahuje zoznam pozemkov plánovaných na vyvlastnenie. Podľa riaditeľa SAPI Jána Karabu sú v žiadosti uvádzané aj zavádzajúce informácie.
K zásadným problémom patrí absencia štúdie uskutočniteľnosti, ktorá je požadovaná zákonom o rozpočtových pravidlách a vládnym uznesením. Bez tejto štúdie nie je preukázaný verejný záujem, ktorý je zatiaľ deklarovaný iba všeobecne a politicky. Projekt tiež nefiguruje v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne (INEKP) do roku 2030 ani v Desaťročnom pláne rozvoja prenosovej sústavy vypracovanejSlovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS).
Riziká pre prírodu aj pitnú vodu
SAPI zdôrazňuje potrebu riadneho procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Projekt by zasahoval približne 100 hektárov územia vrátane lesov s bohatými biotopmi a môže predstavovať riziká pre faunu, flóru aj zásoby pitnej vody v regióne. Priznanie štatútu významnej investície by podľa SAPI znamenalo obchádzanie štandardných povoľovacích postupov.
SAPI vyzýva Ministerstvo životného prostredia SR a Vládu SR, aby materiál stiahli a najskôr pripravili komplexnú štúdiu realizovateľnosti projektu. Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia a SEPS by mali spolu vypracovať analýzu alternatívnych riešení na zabezpečenie kapacít pre skladovanie elektriny a podporných služieb v slovenskej energetickej sústave.
Názor KDH
Podobný názor má aj opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). To tiež považuje za predčasné a nezodpovedné udeľovanie statusu významnej investície pre projekt prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec–Látky. Podľa KDH vláda neodpovedá na zásadné otázky týkajúce sa ohrozenia dodávok pitnej vody, financovania projektu a dopadov na chránené prírodné oblasti.
KDH uprednostňuje variant projektu Ipeľ-Dupákovo, ktorý podľa ich názoru nespôsobuje konflikt medzi energetickou a vodárenskou funkcionalitou a neohrozuje zásobovanie pitnou vodou regiónov ako Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota, Detva a Zvolen. Variant Málinec-Látky je podľa hnutia v rozpore s územnými plánmi dotknutých obcí a Banskobystrického samosprávneho kraja.