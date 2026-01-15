KDH kritizuje projekt elektrárne Málinec–Látky, dôvodom je ohrozenie dodávok pitnej vody a prírody

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) považuje za predčasné a nezodpovedné udeľovanie statusu významnej investície pre projekt prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec–Látky. Podľa KDH vláda neodpovedá na zásadné otázky týkajúce sa ohrozenia dodávok pitnej vody, financovania projektu a dopadov na chránené prírodné oblasti.
Rozpor s územným plánom
KDH uprednostňuje variant projektu Ipeľ-Dupákovo, ktorý podľa ich názoru nespôsobuje konflikt medzi energetickou a vodárenskou funkcionalitou a neohrozuje zásobovanie pitnou vodou regiónov ako Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota, Detva a Zvolen. Variant Málinec-Látky je podľa hnutia v rozpore s územnými plánmi dotknutých obcí a Banskobystrického samosprávneho kraja.
Andrej Žiarovský, expert KDH na energetiku, upozornil na absenciu komplexnej analýzy uskutočniteľnosti, ktorá by jasne stanovila, či je možné ekonomicky realizovať prečerpávaciu elektráreň spoločne s vodárenskou funkcionalitou bez negatívnych dopadov na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
Marián Čaučík, podpredseda KDH, zdôraznil, že vláda reaguje na projekt udelením statusu významnej investície skôr, než odpovie na základné otázky týkajúce sa ochrany územia, správy verejných financií a práv miestnych obyvateľov. Nejasné sú aj financovanie projektu, jeho reálna cena, ekonomická návratnosť a možné environmentálne riziká, vrátane vplyvov na chránenú oblasť Podpoľania.
Ján Beljak, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja a člen KDH, poukázal na význam prírody a kultúrneho dedičstva Podpoľania pre regionálny cestovný ruch a upozornil, že projekt je v rozpore s platným územným plánovaním. Udeľovanie statusu významnej investície podľa neho vytvára nebezpečný precedens obchádzania týchto pravidiel.
Neštandardné zastrešenie projektu
KDH tiež poukazuje na neštandardné zastrešenie projektu Ministerstvom životného prostredia SR namiesto Ministerstva hospodárstva SR, ktoré je gestorom energetickej politiky. Takéto presuny kompetencií podľa hnutia len zhoršujú neefektívnosť vlády.
Kresťanskodemokratické hnutie v závere vyzýva vládu, aby pozastavila udelenie statusu významnej investície projektu Málinec–Látky, kým nebudú predložené kompletné odborné, ekonomické a environmentálne analýzy a nebude zabezpečené rešpektovanie územného plánovania a transparentné rozhodovanie so zapojením verejnosti.
Pre zabezpečenie energetických potrieb v regióne KDH pripomína, že dlhodobo plánovaná výstavba 600 MWe prečerpávacej elektrárne Ipeľ-Ďubákovo má už hotový geologický prieskum, vysporiadané pozemky a nespôsobuje ohrozenie zdrojov pitnej vody. Odporúča tiež zlepšenie technického stavu vodnej nádrže Hriňová.
Projekt Málinec–Látky sa tak nachádza pod zvýšenou pozornosťou z dôvodu možných rizík pre životné prostredie a zásobovanie vodou, pričom KDH kladie dôraz na odborný a transparentný prístup k rozhodovaniu o významných energetických investíciách.