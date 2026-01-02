Taraba skúša obísť odpor verejnosti, projekt Málinec má podľa Stohlovej získať výhody významnej investície

Podpredsedníčka Výboru NR SR pre životné prostredie Tamara Stohlová, minister životného prostredia Tomáš Taraba. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa nevzdáva svojho zámeru vybudovať prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec – Látky. Do pripomienkového konania potichu zaradil zámer udeliť projektu status významnej investície. Tentokrát nie na samotnú výstavbu, ale na prípravu územia. Upozornila na to podpredsedníčka výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredieTamara Stohlová z Progresívneho Slovenska.

„Taraba opäť koná mocensky a proti vôli tých, ktorých sa to bytostne týka – obyvateľov Podpoľania. Potichu, v období sviatkov. Nedopraje tak ani chvíľu pokoja ľuďom, ktorí už rok žijú v strese, či prídu pre zatopenie územia o svoje majetky. Nijako s nimi nekomunikuje a ani raz sa neunúval stretnúť osobne,“ uviedla Stohlová.

Dodala, že s projektom pritom už raz pohorel, keď sa pred rokom snažil získať status strategickej investície pre jeho výstavbu. Výstavba elektrárne však nespĺňala zákonné podmienky.

Tamara Stohlová upozornila, že minister životného prostredia dodnes nedodal analýzy, či má táto obrovská investícia pre Slovensko a región Podpoľania zmysel. Len prípravné práce budú stáť 60 miliónov eur a samotná výstavba elektrárne miliardy, a to v čase konsolidácie.

