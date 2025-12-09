Prevádzkovateľ plynovodu Turkish Stream, spoločnosť South Stream Transport (SST), ktorá je holandskou dcérou ruského koncernu Gazprom, presunie svoje sídlo z Holandska do Maďarska, aby zabezpečila pokračovanie prevádzky napriek právnym a finančným útokom.
Ako referuje web About Hungary, maďarský minister zahraničných vecíPéter Szijjártó to oznámil počas zasadnutia spoločnej maďarsko-ruskej hospodárskej komisie v utorok v Moskve.
Spolupráca založená na „zdravom rozume“
Szijjártó uviedol, že spolupráca Ruska a Maďarska je založená na „zdravom rozume“ a národnom záujme. Zdôraznil, že bezpečné energetické zásobovanie Maďarska dnes nie je možné bez spolupráce s Ruskom, pričom ide o „fyzickú, nie politickú či ideologickú“ otázku. Bez nej by podľa ministra nebolo možné udržať politiku znížených cien energií a ceny by mohli strojnásobiť.
„Premiér uzavrel dohody vo Washingtone aj tu v Moskve, ktoré sú potrebné na zabezpečenie nepretržitej energetickej spolupráce. Musíme však bojovať proti Bruselu a, žiaľ, aj Kyjevu, aby sme dlhodobo ochránili naše dodávky,“ povedal Szijjártó. Dodal, že Brusel „neustále právne napáda“ energetickú spoluprácu, zatiaľ čo „fyzické útoky“ zasiahli ropovod z Ukrajiny.
Vysoká cena pre Maďarsko
Minister oznámil, že nová hrozba si vyžiadala okamžité kroky, preto sa rozhodli presunúť sídlo operátora TurkStreamu do Maďarska. Vďaka dohodám so Spojenými štátmi nebudú platobné transakcie plynovodu podliehať sankciám a presun má zaručiť nepretržitú prevádzku „napriek všetkým právnym a finančným útokom“.
Szijjártó tiež vyjadril podporu investíciám spoločnosti MOL v Rusku a uviedol, že meniaca sa vlastnícka štruktúra na energetických trhoch prináša nové príležitosti. Po rokovaní zdôraznil, že Maďarsko aj v štvrtom roku vojny vo svojom susedstve platí vysokú cenu za konflikt, za ktorý nenesie zodpovednosť, a preto zostáva odhodlané dosiahnuť mier čo najskôr.
„Ceníme si mierové úsilie prezidenta Donalda Trumpa, podporujeme americko-ruské rokovania a vyzývame všetkých, ktorí doteraz podkopávali mierové snahy, aby s tým prestali,“ uviedol. Dodal, že konflikt nemá vojenské riešenie a jedinou cestou je diplomatické urovnanie.