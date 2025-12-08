Maďarsko a Slovensko chcú udržať lacné energie. Pôjdeme spoločne proti Bruselu, hovorí Szijjártó

Maďarsko a Slovensko budú spoločne žalovať Európsku úniu (EÚ), ak schváli zákaz dovozu ruského plynu, napísal v nedeľu na Facebooku maďarský minister zahraničných vecíPéter Szijjártó.
Spolu proti bruselskému diktátu
Ako upozornil, v Bruseli by sa o tomto zákaze malo hlasovať už budúci týždeň. „Bezprostredne po rozhodnutí požiadame spoločne so Slovenskom o jeho zrušenie a požiadame o jeho pozastavenie po dobu súdneho konania,“ citujú Facebook šéfa maďarskej diplomacie Novinky.cz.
„Tento diktát by spôsobil problémy v zásobovaní energiami Maďarsku i Slovensku a viedol by k prudkému zdražovaniu energií,“ zdôraznil vo svojom príspevku a označil pripravované nariadenie za „právny podvod“. Podľa neho ide v skutočnosti o sankčné opatrenie, ktoré by malo vyžadovať jednomyseľné hlasovanie v rámci Únie.
Dovoz by mal skončiť v 2027
Rada EÚ sa minulý týždeň dohodla s Európskym parlamentom na postupnom ukončení dovozu ruského plynu do jesene 2027. Dohodu musia ešte formálne potvrdiť členské štáty a europarlament. Návrh schválili ministri energetiky už v októbri kvalifikovanou väčšinou, takže Bratislavu a Budapešť bolo možné prehlasovať.
Maďarsko aj Slovensko ruský plyn stále odoberajú, hoci EÚ ich opakovane vyzývala na ukončenie závislosti od ruských energií. Cieľom nových pravidiel je pripraviť Kremeľ o príjmy využívané na financovanie vojny na Ukrajine a posilniť energetickú nezávislosť členských štátov.