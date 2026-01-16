Kyjev nariadil zvýšiť dovoz elektriny, státisíce civilistov trpia v mrazivej zime nedostatkom tepla

Nový ukrajinský minister energetiky v piatok nariadil štátnym podnikom zvýšiť dovoz elektriny zo zahraničia, keďže energetická sústava zápasí s následkami systematických ruských útokov. Inžinieri a záchranári pri mrazivých teplotách hlboko pod nulou obnovujú prevádzku elektrární a trafostaníc poškodených dronmi a raketami.
Ruské útoky na ukrajinskú energetiku sú zločiny proti ľudskosti, uviedla ukrajinská bezpečnostná služba
„Štátne podniky, predovšetkým Ukrajinské železnice a Naftogaz, musia urýchlene zabezpečiť nákup elektriny zo zahraničia na vykurovaciu sezónu 2025 – 2026 vo výške najmenej 50 percent celkovej spotreby,“ uviedol ministerDenys Šmyhaľ. Údaje o aktuálnej výrobe či importe elektrickej energie vláda nezverejňuje z bezpečnostných dôvodov.
Ruské útoky v posledných dňoch uvrhli celé mestá do tmy a milióny ľudí zostali bez stabilných dodávok tepla, pričom teploty miestami klesajú na -20 stupňov Celzia. PrezidentVolodymyr Zelenskyj oznámil, že po štvrtkových náletoch na Charkov je bez elektriny 400‑tisíc ľudí.
Vláda vyhlási po ruských útokoch stav núdze v energetike, Kyjev zápasí s výpadkami tepla
PremiérkaJulia Svyrydenková zároveň informovala o uvoľnení prísnych zákazov vychádzania, aby obyvatelia mohli navštevovať núdzové centrá s teplom a elektrinou.
Kremeľ tvrdí, že útočí len na vojenské ciele, a utrpenie civilného obyvateľstva pripisuje odmietaniu „mierových požiadaviek“ zo strany Kyjeva.