Kyjev nariadil zvýšiť dovoz elektriny, státisíce civilistov trpia v mrazivej zime nedostatkom tepla

Ruské útoky v posledných dňoch uvrhli celé mestá do tmy a milióny ľudí zostali bez stabilných dodávok tepla, pričom teploty miestami klesajú na -20 stupňov Celzia.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Ukraine War Blackout
Stanové mestečko v ukrajinskom Kyjeve, kam sa obyvatelia chodia zohrievať po masívnych výpadkoch dodávok tepla spôsobených ruskými útokmi na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, 15. január 2026. Foto: AP Photo/Vladyslav Musiienko
Nový ukrajinský minister energetiky v piatok nariadil štátnym podnikom zvýšiť dovoz elektriny zo zahraničia, keďže energetická sústava zápasí s následkami systematických ruských útokov. Inžinieri a záchranári pri mrazivých teplotách hlboko pod nulou obnovujú prevádzku elektrární a trafostaníc poškodených dronmi a raketami.

„Štátne podniky, predovšetkým Ukrajinské železnice a Naftogaz, musia urýchlene zabezpečiť nákup elektriny zo zahraničia na vykurovaciu sezónu 2025 – 2026 vo výške najmenej 50 percent celkovej spotreby,“ uviedol ministerDenys Šmyhaľ. Údaje o aktuálnej výrobe či importe elektrickej energie vláda nezverejňuje z bezpečnostných dôvodov.

Ruské útoky v posledných dňoch uvrhli celé mestá do tmy a milióny ľudí zostali bez stabilných dodávok tepla, pričom teploty miestami klesajú na -20 stupňov Celzia. PrezidentVolodymyr Zelenskyj oznámil, že po štvrtkových náletoch na Charkov je bez elektriny 400‑tisíc ľudí.

PremiérkaJulia Svyrydenková zároveň informovala o uvoľnení prísnych zákazov vychádzania, aby obyvatelia mohli navštevovať núdzové centrá s teplom a elektrinou.

Kremeľ tvrdí, že útočí len na vojenské ciele, a utrpenie civilného obyvateľstva pripisuje odmietaniu „mierových požiadaviek“ zo strany Kyjeva.

