Umelá inteligencia mení energetiku smerom k efektívnejšej a udržateľnejšej budúcnosti

Energetický sektor prechádza zásadnou digitálnou transformáciou. Využívanie umelej inteligencie (AI) nie je len technickou inováciou, ale mení základný spôsob výroby, distribúcie a riadenia energie s cieľom zvýšiť efektívnosť a minimalizovať plytvanie.
Prevádzková efektívnosť a bezpečnosť
Nový prieskum spoločnosti KPMG Intelligent Energy prináša kľúčové poznatky ato, že až 79 % energetických spoločností vidí výrazné zlepšenie efektívnosti vďaka AI, pričom 74 % firiem sleduje cieľ zvýšiť výnosy pomocou inteligentných technológií.
Päť zo siedmich firiem uprednostňuje udržateľnosť pred AI ako strategický cieľ, a 63 % uvádza problémy s integráciou AI do udržateľných riešení. Väčšina firiem investuje do AI projektov bez očakávania okamžitého zisku, čo je základ pre dlhodobé inovácie.
SPP naďalej plánuje investície do OZE, plynári evidujú veľký záujem priemyslu o dodávky „zelenej“ elektriny
AI prechádza z pilotných projektov do bežnej prevádzky – 56 % spoločností rozširuje AI iniciatívy a 44 % ich má zakotvené v hlavných procesoch. Spoločnosti sa zameriavajú na prevádzkovú efektívnosť, optimalizáciu majetku, bezpečnosť, udržateľnosť a prediktívnu údržbu. Zároveň však narazia na problémy s kvalitou dát, ktoré komplikujú dosahovanie optimálnych výsledkov.
Potreba strategického plánovania
Implementácia umelej inteligencie umožňuje autonómne riadenie procesov bez neustáleho ľudského zásahu, čo zvyšuje rýchlosť a kvalitu rozhodovania. Tieto systémy analyzujú v reálnom čase množstvo dát z rôznych zdrojov energie a koordinujú ich efektívnejšie, čím prispievajú k znižovaniu energetických strát a podpore nízkouhlíkových riešení.
Čelné osobnosti sektora vyzdvihujú potrebu rýchlej implementácie inovácií, aby energetické spoločnosti nezostali za svojimi konkurentmi. Odborníci z KPMG upozorňujú na potrebu strategického plánovania a rozvoja talentov pre zvládnutie týchto zmien.
Neoddeliteľný prvok transformácie
Na Slovensku je energetika postavená na nízkouhlíkových zdrojoch ako jadrová a vodná energia, čo vytvára stabilný základ. Napriek tomu zostáva priestor pre rozšírenie obnoviteľných zdrojov a elektrifikáciu budov a priemyslu. Podpora digitalizácie a využitia AI v regionálnych distribučných sieťach je kľúčová pre ďalší rozvoj sektora.
Prelomový slovenský vynález s AI šetrí energiu aj prírodu. Hotely, správcovia bytov a wellnessy usporia až desiatky tisíc eur
Prieskum KPMG Intelligent Energy zahŕňal vyše 1 390 manažérov a 163 predstaviteľov energetiky vo svete, pričom detailne analyzoval hodnotu a možnosti generatívnej AI v energetických firmách. Výsledky ukazujú, že AI je neoddeliteľným prvkom transformácie, ktorá smeruje k efektívnejšej a udržateľnejšej energetike.