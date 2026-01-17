Umelá inteligencia mení energetiku smerom k efektívnejšej a udržateľnejšej budúcnosti

Energetický sektor prechádza zásadnou digitálnou transformáciou. Využívanie umelej inteligencie (AI) nie je len technickou inováciou, ale mení základný spôsob výroby, distribúcie a riadenia energie s cieľom zvýšiť efektívnosť a minimalizovať plytvanie.

Prevádzková efektívnosť a bezpečnosť

Nový prieskum spoločnosti KPMG Intelligent Energy prináša kľúčové poznatky ato, že až 79 % energetických spoločností vidí výrazné zlepšenie efektívnosti vďaka AI, pričom 74 % firiem sleduje cieľ zvýšiť výnosy pomocou inteligentných technológií.

Päť zo siedmich firiem uprednostňuje udržateľnosť pred AI ako strategický cieľ, a 63 % uvádza problémy s integráciou AI do udržateľných riešení. Väčšina firiem investuje do AI projektov bez očakávania okamžitého zisku, čo je základ pre dlhodobé inovácie.

AI prechádza z pilotných projektov do bežnej prevádzky – 56 % spoločností rozširuje AI iniciatívy a 44 % ich má zakotvené v hlavných procesoch. Spoločnosti sa zameriavajú na prevádzkovú efektívnosť, optimalizáciu majetku, bezpečnosť, udržateľnosť a prediktívnu údržbu. Zároveň však narazia na problémy s kvalitou dát, ktoré komplikujú dosahovanie optimálnych výsledkov.

Potreba strategického plánovania

Implementácia umelej inteligencie umožňuje autonómne riadenie procesov bez neustáleho ľudského zásahu, čo zvyšuje rýchlosť a kvalitu rozhodovania. Tieto systémy analyzujú v reálnom čase množstvo dát z rôznych zdrojov energie a koordinujú ich efektívnejšie, čím prispievajú k znižovaniu energetických strát a podpore nízkouhlíkových riešení.

Čelné osobnosti sektora vyzdvihujú potrebu rýchlej implementácie inovácií, aby energetické spoločnosti nezostali za svojimi konkurentmi. Odborníci z KPMG upozorňujú na potrebu strategického plánovania a rozvoja talentov pre zvládnutie týchto zmien.

Neoddeliteľný prvok transformácie

Na Slovensku je energetika postavená na nízkouhlíkových zdrojoch ako jadrová a vodná energia, čo vytvára stabilný základ. Napriek tomu zostáva priestor pre rozšírenie obnoviteľných zdrojov a elektrifikáciu budov a priemyslu. Podpora digitalizácie a využitia AI v regionálnych distribučných sieťach je kľúčová pre ďalší rozvoj sektora.

Prieskum KPMG Intelligent Energy zahŕňal vyše 1 390 manažérov a 163 predstaviteľov energetiky vo svete, pričom detailne analyzoval hodnotu a možnosti generatívnej AI v energetických firmách. Výsledky ukazujú, že AI je neoddeliteľným prvkom transformácie, ktorá smeruje k efektívnejšej a udržateľnejšej energetike.

