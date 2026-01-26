Šurany Industrial Park má úspešne skolaudovaný kľúčový energetický projekt, zahŕňa kioskovú spínaciu stanicu

Spoločnosť MH Invest, s. r. o. v spolupráci so Západoslovenskou distribučnou a.s. úspešne dokončili ďalšiu dôležitú etapu výstavby elektroenergetickej infraštruktúry v rámci strategického projektu Šurany Industrial Park. Projekt E2, podzemná vysokonapäťová (22 kV) elektrická prípojka, získal kolaudačné rozhodnutie.
Skolaudovaná stavba
Realizácia prebiehala od apríla do septembra 2025 a nadväzuje na už skolaudovanú stavbu E1 z októbra 2025. Obe stavby tvoria základ pre spoľahlivé napojenie priemyselného parku a budúcich prevádzok na elektrickú energiu.
Projekt Šurany Industrial Park napreduje, prekládka vysokotlakového plynovodu získala kolaudačné rozhodnutie
Projekt zahŕňa kioskovú spínaciu stanicu – technologický celok na transformáciu energie z vysokého na nízke napätie (VN/NN). Vysokonapäťové vedenie tvoria tri jednožilové káble s priemerom 240 mm² s celkovou dĺžkou 1,3 km. Spínacia stanica disponuje kapacitou 5 MW a plní úlohu riadiaceho a distribučného bodu.
Stabilita elektrickej siete
MH Invest a Západoslovenská distribučná realizujú viacero energetických projektov, ktoré prispejú k stabilite elektrickej siete v meste Šurany, obci Bánov a v celom Nitrianskom kraji. Rozšírenie distribučnej siete pomôže eliminovať obmedzenia rozvoja elektromobility a integrácie obnoviteľných zdrojov energie v regióne.
Pri Dunajskej Strede plánuje investor postaviť veterný park so sedemnástimi veternými elektrárňami
Lokalita Šurany Industrial Park bola vybraná pre vhodné podmienky pre inžinierske siete. Územím prechádzajú kľúčové infraštruktúrne trasy – 400 kV vysokonapäťové vedenie, optické siete, vysokotlakový plynovod, diaľkový vodovod, ako aj významné železničné trate a cesta I/64. To umožňuje rýchle napojenie na dopravnú sieť a priemyselné uzly.
MH Invest ako realizátor projektu postupuje v budovaní energetickej, technickej, technologickej a dopravnej infraštruktúry, aby vytvoril zázemie pre investície s vyššou pridanou hodnotou. Projekt Šurany Industrial Park získal v roku 2022 zaradenie medzi významné investície a v roku 2025 strategické osvedčenie vlády SR.