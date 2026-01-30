ÚRSO podporuje úzku energetickú spoluprácu s Ukrajinou, Holjenčík predstavil aj prístup k monitoringu trhu

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)Jozef Holjenčík poskytol 29. januára 2026 obsiahly online rozhovor pre Energy Club Ukrajina, najväčšiu ukrajinskú biznisovú komunitu v energetike.
Energy Club Ukrajina združuje firmy, expertov a lídrov energetického trhu na Ukrajine a slúži ako významná platforma pre odborné diskusie, networking a tvorbu energetickej politiky.
V rozhovore Holjenčík pripomenul úspešný twinningový projekt realizovaný ÚRSO na Ukrajine v rokoch 2014 – 2017, ktorý poskytol dôležité poznatky o ukrajinskom energetickom prostredí. Podčiarkol, že tieto skúsenosti sú pevnou základňou pre ďalšie prehlbovanie vzájomnej spolupráce.
Aktívna podpora
Ukrajinská strana prejavila záujem najmä o inštitucionálnu nezávislosť regulátora a jeho zodpovednosť voči verejnosti. Významnú časť rozhovoru tvorili aj témy týkajúce sa vstupu ukrajinských energetických spoločností na slovenský trh, vrátane licenčných požiadaviek, povinností a výziev, ktorým noví účastníci trhu čelia.
ÚRSO a SEPS rokovali o zmene podporných služieb, príprava novej regulačnej politiky je v plnom prúde
Holjenčík zdôraznil, že viaceré ukrajinské firmy si v posledných rokoch zakladajú spoločnosti na Slovensku, aby mohli pôsobiť na európskom trhu. Slovenská legislatíva takéto aktivity umožňuje a transparentné podmienky sú jasne definované. ÚRSO ako regulátor aktívne podporuje rozvoj tejto spolupráce.
Ďalšie témy rozhovoru
Predseda úradu predstavil tiež prístup ÚRSO k monitoringu trhu a podpore spravodlivej hospodárskej súťaže. Diskutovalo sa o cezhraničnom obchode s energiou, efektívnosti prideľovania kapacít a možnostiach zvýšenia energetických tokov medzi Slovenskom a Ukrajinou. Rozhovor sa dotkol aj rovnováhy medzi liberalizáciou trhu a ochranou cien pre domácnosti, čo je kľúčová téma pre obe krajiny.
ÚRSO podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, vyzdvihuje aj využívanie dlhodobých zmlúv o nákupe elektriny
Na záver Holjenčík vyzval ukrajinských investorov, aby na slovenskom trhu budovali dlhodobú a transparentnú prítomnosť. Ukrajinská strana poďakovala za rozhovor, označila ho za mimoriadne poučný a ocenila praktické odporúčania pre firmy, ktoré zvažujú vstup na slovenský energetický trh. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že materiál zo stretnutia bude ukrajinskou podnikateľskou komunitou vysoko hodnotený.