ÚRSO podporuje úzku energetickú spoluprácu s Ukrajinou, Holjenčík predstavil aj prístup k monitoringu trhu

Holjenčík pripomenul úspešný twinningový projekt realizovaný ÚRSO na Ukrajine v rokoch 2014 – 2017, ktorý poskytol dôležité poznatky o ukrajinskom energetickom prostredí.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
ÚRSO: Ceny energií a vody na rok 2025
Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Foto: archívne, SITA/Bokor Tomáš
Slovensko Energetika všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)Jozef Holjenčík poskytol 29. januára 2026 obsiahly online rozhovor pre Energy Club Ukrajina, najväčšiu ukrajinskú biznisovú komunitu v energetike.

Energy Club Ukrajina združuje firmy, expertov a lídrov energetického trhu na Ukrajine a slúži ako významná platforma pre odborné diskusie, networking a tvorbu energetickej politiky.

V rozhovore Holjenčík pripomenul úspešný twinningový projekt realizovaný ÚRSO na Ukrajine v rokoch 2014 – 2017, ktorý poskytol dôležité poznatky o ukrajinskom energetickom prostredí. Podčiarkol, že tieto skúsenosti sú pevnou základňou pre ďalšie prehlbovanie vzájomnej spolupráce.

Aktívna podpora

Ukrajinská strana prejavila záujem najmä o inštitucionálnu nezávislosť regulátora a jeho zodpovednosť voči verejnosti. Významnú časť rozhovoru tvorili aj témy týkajúce sa vstupu ukrajinských energetických spoločností na slovenský trh, vrátane licenčných požiadaviek, povinností a výziev, ktorým noví účastníci trhu čelia.

Holjenčík zdôraznil, že viaceré ukrajinské firmy si v posledných rokoch zakladajú spoločnosti na Slovensku, aby mohli pôsobiť na európskom trhu. Slovenská legislatíva takéto aktivity umožňuje a transparentné podmienky sú jasne definované. ÚRSO ako regulátor aktívne podporuje rozvoj tejto spolupráce.

Ďalšie témy rozhovoru

Predseda úradu predstavil tiež prístup ÚRSO k monitoringu trhu a podpore spravodlivej hospodárskej súťaže. Diskutovalo sa o cezhraničnom obchode s energiou, efektívnosti prideľovania kapacít a možnostiach zvýšenia energetických tokov medzi Slovenskom a Ukrajinou. Rozhovor sa dotkol aj rovnováhy medzi liberalizáciou trhu a ochranou cien pre domácnosti, čo je kľúčová téma pre obe krajiny.

Na záver Holjenčík vyzval ukrajinských investorov, aby na slovenskom trhu budovali dlhodobú a transparentnú prítomnosť. Ukrajinská strana poďakovala za rozhovor, označila ho za mimoriadne poučný a ocenila praktické odporúčania pre firmy, ktoré zvažujú vstup na slovenský energetický trh. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že materiál zo stretnutia bude ukrajinskou podnikateľskou komunitou vysoko hodnotený.

Viac k osobe: Jozef Holjenčík
Firmy a inštitúcie: ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Okruhy tém: energetická spolupráca Ukrajina
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk