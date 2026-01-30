Rusko začalo predávať Indii ropu výrazne pod cenu - len za 22 až 25 dolárov za barel

Cena dodávok ruskej ropy do Indie pomocou tankerov klesla na 22 až 25 dolárov za barel pri podmienkach FOB, teda s dodaním do vývozného prístavu. Uvádza to web Financial Times s odvolaním sa na bývalého vysokopostaveného predstaviteľa energetického priemyslu.
Táto cena len tesne pokrýva hranicu rentability pre Rusko, čiže Rusko na takomto predaji takmer nič nezarába. „Ak (USA) ešte viac sprísnia sankcie, jediný spôsob, ako predávať ropu, bude cez ropovody,“ poznamenal.
V novembri, po tom, čo USA uvalili sankcie na spoločnosti Rosnefť a Lukoil, sa rozdiel medzi cenou ropy Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu a ktorá sa v súčasnosti obchoduje na najnižšej úrovni od roku 2021, a hlavnou ruskou ropou Urals takmer zdvojnásobil. Aj to prispelo k tomu, že ruské energetické príjmy v roku 2025 medziročne klesli o približne 20 %.
Hoci je nepravdepodobné, že by rozpočtový tlak zmenil vojenské ciele Kremľa, jeho dôsledky sú už badateľné. „Rozpočtový deficit je v súčasnosti určite jednou z kľúčových Putinových otázok,“ poznamenal Janis Kluge, expert na Rusko z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné záležitosti.