Ministerstvo školstva v spolupráci s odborníkmi spúšťa najväčší balík opatrení na posilnenie jadrového vzdelávania

Ministerstvo školstva reaguje na očakávaný nárast potreby pracovnej sily v jadrovom odvetví rozsiahlym akčným plánom, ktorý má zvýšiť počet absolventov technických a jadrových odborov. Dokument počíta s novými študijnými programami, štipendiami, reformou duálneho vzdelávania aj investíciami do infraštruktúry škôl. Rezort zároveň priznáva riziká spojené s odlivom študentov do zahraničia a vyššou mierou predčasného ukončenia štúdia.
Potrebujeme tisícky pracovníkov
„Akčný plán podpory vzdelávania, výskumu a prípravy ľudských zdrojov v jadrovom odvetví“ vychádza z analytickej časti, podľa ktorej môže byť počas vrcholu výstavby nového jadrového zdroja potrebných približne 4 000 pracovníkov, celkovo 6 000 až 10 000 ľudí vrátane dodávateľov a 600 až 800 osôb na trvalú prevádzku. Minimálna dodatočná potreba špecializovaných pozícií je vyčíslená na 670 miest.
Rezort preto plánuje sériu opatrení na zvýšenie počtu absolventov vysokých aj stredných škôl. Medzi kľúčové kroky patrí posilnenie výučby STEAM predmetov, zavedenie motivačných štipendií pre nedostatkové odbory od roku 2026, komunikačná kampaň na nábor študentov, vytvorenie prípravných a premosťovacích programov či zníženie miery predčasného ukončenia štúdia. Dokument počíta aj s tvorbou nových študijných programov vrátane návrhu na nový nosný program „jadrová energetika“ na prvom stupni a s navýšením dotácií vysokým školám.
Nový jadrový zdroj musí byť podľa Šimka stopercentne v rukách štátu, dohoda s USA podporí prípravu a výchovu odborníkov - VIDEO
V oblasti stredného odborného vzdelávania sa pripravuje nový program „Technik pre jadrovú energetiku“, vznik dvoch vzdelávacích kampusov v Trnave a v lokalite Tlmače/Levice, rozšírenie modelu duálneho vzdelávania a budovanie simulačného ekosystému vrátane virtuálnych laboratórií a plnorozsahových simulátorov.
Ministerstvo považuje časový horizont prípravy odborníkov do rokov 2032 – 2039 za realistický. Prvé opatrenia budú spustené od roku 2026, pričom cieľom je, aby systém generoval nových absolventov už pred rokom 2032. Zároveň vysoké školy motivuje znižovať mieru predčasného ukončenia štúdia prostredníctvom výkonnostných zmlúv a rozširovania asistenčných služieb pre študentov.
Plán vznikol v spolupráci s odborníkmi
Rezort zdôrazňuje, že akčný plán vznikal v úzkej spolupráci s vysokými školami, Ministerstvom hospodárstva SR aj zástupcami spoločností JAVYS, JESS, VUJE a Slovenské elektrárne. Aby sa predišlo nedorozumeniam a zabezpečila sa synergia medzi vzdelávaním a potrebami praxe, vznikla pozícia vládneho splnomocnenca, ktorý bude dohliadať na hladký priebeh realizácie schválených krokov. „Sme si vedomí rizík, no dokument predpokladá, že kombinácia opatrení umožní potrebné kapacity zabezpečiť,“ uviedlo ministerstvo.
STU: Kľúčom k rozvoju jadrových odborov je podpora štátu a priemyslu
Ministerstvo zintenzívňuje úsilie na zmiernenie odlivu talentovaných mladých ľudí do zahraničia, pričom kombinuje systémové legislatívne zmeny v podobe moderného zákona o vysokých školách s adresnými rozvojovými projektmi. Okrem prebiehajúcej podpory talentových štipendií a posilňovania prezentácie domácich univerzít cez veľtrhy ALMA MATER rezort implementuje špecifický akčný plán pre jadrové odvetvie, ktorý zavádza motivačné schémy pre nedostatkové profesie, náborové kampane pre stredoškolákov od roku 2026 a rozširovanie mimoškolských aktivít typu „early college“.
Strategický dôraz sa kladie na zvyšovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti študijných programov, budovanie špičkovej infraštruktúry vrátane výskumného reaktora a zintenzívnenie spoločného vývoja s priemyslom cez programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja, čím sa má Slovensko transformovať na atraktívne regionálne centrum vzdelávania a vedeckého výskumu schopné udržať si kľúčové ľudské zdroje.