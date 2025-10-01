Poslanci definitívne schválili adresnú energopomoc, stále je však zahalená rúškom tajomstva

Národná rada SR definitívne schválila zákon o adresnej energopomoci. Ak tento zákon podpíše prezident SR, v budúcom roku sa bude vláda riadiť týmto zákonom pri rozdeľovaní energopomoci. Tá je však stále zahalená rúškom tajomstva. Konkrétnosti o adresnej energopomoci, teda aj o tom, kto bude mať na energopomoc nárok a v akej výške, sa dozvieme až po schválení konkrétnych vládnych nariadení.
Nateraz je známe, že k adresnej energopomoci by sa malo dostať zhruba 90 % slovenských domácností. Taktiež je už jasné, že na energopomoc by malo v budúcom roku ísť 435 mil. eur. Premiér Robert Fico už avizoval, že túto sumu by sme mohli zaplatiť z nevyužitých eurofondov. Do Bruselu chodí o tom pravidelne rokovať ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Fico prirovnal energopomoc k vojnovej operácii
Podľa premiéra však pôjde o veľmi zložitý proces. „Ideme do energopomoci na úrovni 435 miliónov eur. Môžem potvrdiť, že hradiť budeme tieto výdavky nie zo štátneho rozpočtu, ale na úkor európskych fondov. Je to náročná operácia, horšia ako bolo vylodenie počas druhej svetovej vojny. Musíme špekulovať, dávať dohromady, ale myslím si, že to logisticky je už pripravené tak, aby sme to vedeli ľuďom dať na stôl,“ povedal prednedávnom Fico.
Schválený zákon o energopomoci nechal vláde otvorené vrátka aj k takzvaným energopoukážkam. Aj takýmto spôsobom možno vláda vyrieši poskytovanie adresnej energopomoci v budúcom roku. Naznačil to prednedávnom minister financií Ladislav Kamenický. „Ideme dať 300 až 500 eur ľuďom,“ povedal.
Kritika opozície a Ficova reakcia
Premiér Fico nesúhlasí s kritikou opozície, že jeho vláda nakoniec ani nepripravila adresnú energopomoc, keďže by sa k nej malo dostať 90 % domácností. „Všetci opäť hovoria, že by adresnú energopomoc urobili inak. Dobre. My sme išli takmer na 90 % domácností Slovenska a bude nás to stáť 435 mil. eur.
A oni tvrdia, že pri energopomoci by našli prostriedky na konsolidáciu verejných financií. Tak poďme na to, a povedzme si, že to nebude 90 % domácností ale 80 % domácností. Viete koľko ste ušetrili? 35 mil. eur. Predávajte hájenky v lese, ušetríte 35 mil. eur na energopomoci,“ zdôraznil Fico.
Čo zákon upravuje
V parlamente definitívne schválený zákon o adresnej energopomoci má skôr technický charakter. „Je to inštitucionálny a právny návrh zákona, ktorý jasne definuje práva na vznik a zánik adresnej energopomoci a zároveň definuje práva a povinnosti jednotlivých subjektov štátnej správy, ktoré budú spolupracovať na poskytnutí tejto adresnej energopomoci,“ povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Zákon teda upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci, pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní adresnej energopomoci či podmienky poskytovania údajov o koncových odberateľoch.
Ako počas letných prázdnin prezradil premiér Robert Fico, ceny energií by sa v budúcom roku pre slovenské domácnosti zvýšili bez pripravovanej energopomoci o zhruba 30 %. Premiér je naďalej presvedčený, že absolútna väčšina slovenských domácností naďalej potrebuje pomoc pri výdavkoch na energie.
Aj zvyšných 10 % domácností, ktoré sa nedostanú k energopomoci a budú mať pocit krivdy, sa budú môcť obrátiť na ministerstvo hospodárstva, ktoré ju bude riešiť individuálne. Počíta s tým aj nový zákon o energopomoci.