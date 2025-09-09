Energopomoci sa zrejme dočkajú aj slovenské energeticky náročné podniky

Energeticky náročné podniky zrejme dostanú od štátu istý druh energopomoci. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) už pripravuje podporu pre energeticky náročné podniky. Oslovil kľúčových partnerov pri príprave novej stratégie podpory energeticky náročných podnikov.
Nová regulačná politika
„Riešenie tejto otázky považujem za mimoriadne dôležité pre energeticky náročné podniky vystavené vysokým cenám energií aj v dôsledku nezmyselných rozhodnutí EÚ. Naším cieľom je vytvoriť podmienky, ktoré efektívne podporia stabilitu výroby v strategických odvetviach a zároveň budú reflektovať reálne potreby slovenského priemyslu,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Regulátor v tejto súvislosti oslovil externé odborné prostredie vrátane Inštitútu hospodárskych analýzMinisterstva hospodárstva SR, Klub 500, firmu OFZ, a.s., RÚZ a Zbor poradcov predsedu vlády SR. V rámci odbornej verejnej konzultácie ich regulátor vyzval na zaslanie návrhov a podnetov k riešeniu možných spôsobov podpory energeticky náročných podnikov v prostredí Slovenskej republiky, vyplývajúcich z ich praktických skúseností.
„Výstupy z analýzy ÚRSO zapracuje do návrhov novej regulačnej politiky na nadchádzajúce regulačné obdobie,“ podotkol Holjenčík.
Podpora zelenej energie
Šéf regulačného úradu bol vysvetľovať svoje plány aj poslancom NR SR. Holjenčík na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti vysvetľoval poslancom zmysel komunikačnej kampane úradu, mediálnu stratégiu, podrobne sa venoval otázkam diverzifikácie dodávok plynu a negatívnym dopadom zastavenia tranzitu z Ruskej federácie.
„ÚRSO pod mojim vedením vždy zostane apolitický, výsostne odborný úrad. Budeme aj naďalej presadzovať transparentnú reguláciu a otvorenú komunikáciu s verejnosťou, vrátane tej s politikmi, ktorí majú reálny záujem počúvať fakty a nie iba ideológiu,“ zdôraznil Holjenčík.
Predseda regulačného úradu na rokovaní politikom podrobne vysvetlil negatívne vplyvy zapojenia Slovenska do systému PICCASO a zdôraznil význam spravodlivých cien energií. V reakcii na otázky o adresnej vládnej pomoci uviedol, že ide o kompetenciu mimo pôsobnosti úradu. V súvislosti s Green Dealom zároveň vyjadril predseda úradu podporu zelenej energii, pokiaľ má zmysel v lokálnych podmienkach.
„Za problémami s masívnymi výpadkami elektriny v Európe stojí nekoordinovaný rozvoj obnoviteľných zdrojov energie zo strany EÚ. Neustále zdôrazňujem, že ÚRSO v maximálnej miere podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energií na prospech Slovenskej republiky. A cesta zdravého rozumu je, aby sa zelená energia vyrábala na mieste, kde sa aj spotrebuje!,“ konštatoval Holjenčík, ktorý pozval poslancov na úrad, kde im ponúkol detailné vysvetlenie všetkých prípadne stále otvorených otázok.