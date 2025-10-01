Minister Kaliňák vysvetlil kritizovaný "prílepok" k zákonu o energopomoci. Ľudia mohli údajne prísť o peniaze

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vysvetlil kritizovaný prílepok o Národných obranných silách k zákonu o energopomoci. Reagoval tak na kritiku opozície, podľa ktorej tento prílepok nijakým spôsobom nesúvisí s energopomocou.
„Poprosil by som poslanca Galeka a poslancov Progresívneho Slovenska, ak majú záujem diskutovať s ministrom o pozmeňovacích návrhoch, ktoré dodáva k zákonu, ktorý rieši finančné dávky smerom k občanom, môžu prísť na výbor. Je to ich práca. Ja som tam o 8:00 ráno bol. Galek tam nebol,“ povedal Kaliňák s tým, že poslanci o tom nič nevedeli, ale kritizovali.
Pozmeňovací návrh
Minister vysvetlil, že pozmeňovací návrh vyplynul z posledných turnusov výcviku do Národných obranných síl. Podľa Kaliňáka mohol byť súčasťou konsolidácie, a tiež zákona o energopomoci, keďže ide o dávky.
„Nie preto, že by sa mali škrtať, alebo že by to bol príspevok ku konsolidácii,“ dodal minister a spresnil, že záujem o Národné obranné sily predčil ich očakávania, a to nielen preto, že je viac záujemcov než na koľko boli pripravení.
Poslanci definitívne schválili adresnú energopomoc, ktorá je však ešte stále zahalená rúškom tajomstva
Väčším problémom je podľa ministra to, že z tých, čo mali záujem o branné zálohy, a teda si úvodný výcvik len vyskúšať, nadpolovičná väčšina prejavila záujem o pohotovostné a operačné zálohy.
Finančná pomoc od štátu občanom
„Aby však mohli získať celý ten benefit 3 000 eur plus plat vojaka do 4 000 eur, musia stihnúť podľa doterajšieho zákona vykonať tie tri víkendy do konca roka. A to technicky nemusí byť možné. Preto sme sa rozhodli zmeniť slovíčko kalendárny rok na 12 mesiacov, aby to v pohode mohli stihnúť a nepripravili sme ich tak o ten zvyšný finančný nárok, na ktorý majú právo, pretože by im tie prvé dva týždne zanikli,“ vysvetlil Kaliňák dôvod prílepku. Muselo sa to podľa jeho slov urobiť rýchlo, aby ľudia neprišli o peniaze.
„Keďže energopomoc je systém finančnej pomoci štátu občanom, a toto sú takisto finančné dávky občanom, tak sme nejakú logiku našli práve v tomto. Ak ju tam niekto nevidí, hlboko sa mu ospravedlňujem,“ dodal minister.
„Kaliňákov prílepok“
Uznal, že išlo o neštandardný postup, no ak by sa malo čakať na normálny legislatívny proces, ľudí by pripravili o peniaze, čo minister nechcel dopustiť. Opozícia kritizovala prílepok k zákonu o energopomoci, ktorý sa týka Národných obranných síl. Podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) tento prílepok však nemá absolútne nič spoločné s energopomocou.
Plyn nemajú slovenské domácnosti drahší ako bratia Česi, upokojuje regulačný úrad, ktorý hovorí o miešaní jabĺk a hrušiek
Opoziční poslanci to kritizovali v pléne parlamentu a poslanci SaS aj v rámci tlačovej besedy. Poslanec za SaS Karol Galek podotkol, že „Kaliňákov prílepok“ prišiel pred druhým čítaním.
„Ak sa pýtate, čo má ministerstvo obrany spoločné s energopomocou, tak to je naozaj otázka, ktorú si dnes kladieme priamo v parlamente všetci vystupujúci. Tento pozmeňujúci návrh rieši brancov,“ povedal Galek. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) podotkol, že s energopomocou to nemá nič spoločné a je to v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku.