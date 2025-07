Gazprom si podľa Ferencza nateraz plní svoje záväzky. Šéf SPP sa v Bruseli pýtal, čo nastane, ak budeme s Rusmi znova kamaráti - VIDEO

Ruská spoločnosť Gazprom v súčasnosti plní svoje zmluvné záväzky voči slovenskému najväčšiemu dodávateľovi plynu, spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP). V rozhovore pre agentúru SITA to konštatoval predseda predstavenstva SPP Vojtech Ferencz.

„Vieme dobre, že od 1. januára Ukrajinci nesúhlasili s tranzitom, čiže s prepravou ruského plynu cez svoje územie. Čiže tá 100 až 120 miliárd kubíková rúra je prázdna. A riešime tento plyn dodávkou cez Turkstream. To znamená cez Turecko, následne plyn putuje cez Srbsko, smerom na Maďarsko a z Maďarska putuje tento plyn na územie Slovenska. Čiže tu musím konštatovať, že jednoducho Gazprom plní dohodnuté pravidla, plní dohodnuté množstva, čiže plní zmluvu, ktorú máme uzavretú,“ povedal Ferencz.

Odpoveď pre neprajníkov

V týchto dňoch SPP podľa svojho šéfa nakupuje okolo 10 až 12 miliónov kubíkov plynu denne. „Rus nám dodáva baj-očko polovicu, druhú polku nakupujeme cez rôzne diverzifikačné kontrakty. A toto je opätovne odpoveď pre našich neprajníkov, že ak by som vedel importovať viac plynu cez Ukrajinu, veľmi rád to urobím, lebo tá cena je veľmi rozumná,“ podotkol Ferencz s tým, že keďže kapacita plynovodného slovensko-maďarského prepojenia nie je dostatočná, tak musí SPP dopĺňať nákupy plynu z iných zdrojov.

„Obchodníci makajú na 120 %. Používame aj iných dodávateľov, čiže my sa vieme zariadiť v rámci Európy. Tu nie je taký stav, že teraz budeme tam sedieť v SPP a pozerať von oknom a čakať, že kto nás osloví. My sme aktívni na tom plynárenskom trhu. A naozaj naši chlapci vedia robiť všetky tie hedgingy, dehedgingy a iné veci. Takže SPP naozaj dosahuje veľmi dobré čísla a minulý rok sme tiež urobili zisk z vlastnej činnosti EBIT v nejakých 156 miliónov eur. Máme okolo 750 pracovníkov a každý maká. Každý má nakreslenú bránu, kde sa dávajú góly,“ doplnil Ferencz, ktorý podobné čísla v hospodárení očakáva aj v tomto roku.

Čo nastane, ak sa s Rusmi znova obnovia vzťahy?

Šéf SPP priznal nedávne stretnutie s predsedom predstavenstva Gazpromu Alexejom Millerom. „Veľmi rozumné rokovanie, obchodné, žiadna debata o politike, debata o plyne. Kde musím konštatovať, že Gazprom dohodnuté pravidlá hry plní. Dohodli sme sa na treťom štvrťroku na dodávke plynu, cez Maďarsko, cez Turkstream,“ dodal Ferencz, ktorý sa pýta, že či nebudeme s Rusom kamaráti ďalších 50 až 100 rokov, alebo čo nastane, ak sa náhodou s Rusmi znova obnovia vzťahy. Čo bude s plánmi Európskej únie na úplne odstrihnutie sa od ruského plynu.

„Sám Gazprom konštatoval, čo ak o rok, o dva budeme v stave, že už budeme kamaráti. Pýtam sa potom, čo bude. Tú otázku mimochodom v Bruseli som položil pred mesiacom. Viete, aká bola odpoveď? Tak viete, keby to nastalo napríklad na jeseň, že sa s nimi skamarátime, tak Roadmap alebo všetky tie aktivity dáme do šuplíka a na všetko zabudneme,“ podotkol Ferencz.

Dlhodobý kontrakt

Európska komisia SPP podľa Ferencza uisťuje, že sa nemáme obávať prípadnej arbitráže zo stranu Gazpromu, ktorá Slovensku hrozí, ak sa Európska únia úplne odstrihne od roku 2028 od ruského plynu. Poradila nám, aby sme sa odvolali na „vyššiu moc„. SPP má s Gazpromom dlhodobú zmluvu, ktorá platí do roku 2034.

„Náš kontrakt je dlhodobý. Znamená to, že tam je taká klauzula take or pay. Čiže Rusa nezaujíma, keď zoberiem plyn zaplatím. Keď nezoberiem, musím platiť. A aj tú nulu, keď beriem, musím platiť. Tak je to postavené. Čiže ak nebudem brať od 1. januára 2028, do roku 2034 mne ostane objem asi 40 miliárd kubíkov plynu, za ktorý mi Rus pošle faktúru. Jeho nezaujíma, že ja ho nezoberiem. Ja ho netrápim, lebo kontrakt je tak postavený. A to, že ja sa odvolám na „vyššiu moc“, nie som právnik, som ekonóm, ale právnici mi hovorili, že to je taký trik, ako sa tomu hovorí. Môže, nemusí sa uznať, ale koľko právnikov, toľko právnych názorov,“ zdôraznil Ferencz, ktorý upozornil, že SPP môže mať pre arbitráž s Gazpromom problémy s účtovníctvom.

„Mimochodom, ak mi hrozí také riziko ja do účtovníctva to riziko musím zohľadniť. Viete si predstaviť, keď ja to dám zaúčtovať, my máme obrat zhruba 3,2 miliardy eur za rok, ja dám zaúčtovať 20 miliardovú ťarchu, ja musím požiadať orgány pomaly o to, aby zatvorili SPP, lebo my skrachujeme, banky nám nebudú požičiavať,“ konštatoval Ferencz.