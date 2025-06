Vojtech Ferencz, šéf SPP: Ruský plyn bude jednoducho prebalený, ako kurčatá z Poľska - ROZHOVOR

Úplné odstrihnutie sa od ruského plynu ešte nie je definitívne. Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA predseda predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Vojtech Ferencz, aktuálne sa v Európskej únii horlivo diskutuje o takzvanej roadmap, podľa ktorej by sa mali členské krajiny správať pri úplnom sa odstrihávaní od ruských energií. Deň D, kedy by sme už nemali od Rusov odoberať plyn, ropu či jadrové palivo by mal nastať podľa predstáv Európskej komisie 1. januára 2028.

Pochvala pre Brusel

Šéf najväčšieho slovenského dodávateľa plynu dokonca Brusel v tejto otázke nateraz chváli. „Musím pochváliť Brusel. Argumentujeme, neodmietajú argumenty. Otázkou je, čo sa aj pretaví. Samozrejme aj premiér dosť tvrdo bojuje za tie ruské suroviny. Má to totiž svoju opodstatnenosť, aby boli na trhu,“ povedal Ferencz.

Šéf štátnych plynárov upozornil na jeden známy fakt o ruskej molekule v plyne. „Keď to zniekadiaľ pricestuje, tá ruská molekula, kto zistí, že je tam ruská molekula, to niekto príde a strčí prst do rúry? To nefunguje takto. A už som počul od medzinárodných obchodníkov, že jednoducho ruský plyn bude prebalený, ako kurčatá z Poľka. A jednoducho sa to bude predávať pod nejakou značkou. Ten plyn sa v tých rúrach už teraz mieša,“ podotkol Ferencz. Predseda predstavenstva SPP hovorí aj o rôznej kvalite plynu z rôznych zdrojov. „Nie je plyn ako plyn, lebo každý plyn má trošku iné chemické zloženie,“ upozornil Ferencz.

Proti úplnému odstrihnutiu sa od ruských energií protestujú na Slovensku aj zamestnávatelia na „Všetci sa postavili za pragmatické rozmýšľanie a myslenie, pretože takýmito krokmi Európska komisia zničí energetický náročný priemysel,“ dodal Ferencz.

Cena plynu porastie

Všetci, ktorí hovoria o úplnom sa odstrihnutí sa od ruských energií musia podľa neho myslieť aj na to, že trh príde o jedného významného hráča a to znamená, že keď bude dopyt väčší ako ponuka, budú ceny energií rásť.

Už na jeseň alebo na jar budúceho roka predpovedá šéf SPP nárast cien plynu. „Cena plynu pôjde hore, lebo ruské suroviny, čiže bude nervozita,“ doplnil Ferencz s tým, že netreba zabudnúť ani na aktuálne kroky Ukrajiny, pretože tá totiž nakupuje veľa plynu, a je jej jedno odkiaľ pochádza.

„Ukrajina nakupuje ako divá, pretože potrebujú sa predzásobiť sa pred zimou. Na naše zásobníky a na obchodovanie SPP to nemá vplyv na Slovensko, aby som ukľudnil, ale toto spôsobuje to, že tie ceny sa zvyšujú, lebo agresívnym spôsobom Ukrajina sa snaží vykúpiť plyn. A je také zaujímavé, že im v tomto procese je jedno, či to je arménsky, ruský, azerbajdžansky, alebo hocijaký iný plyn. Tu to nevadí. Pričom podotýkam, že gro nákupu financujú európske inštitúcie alebo medzinárodné banky. Čiže komisia si povedala, nepotrebujeme ruský plyn,“ konštatoval Ferencz.

Nevie, prečo sa Európska únia rozhodla odstrihnúť od ruských energií, keď pritom nemá žiadne analýzy, ekonomické prepočty. „Ja keď som bol pred mesiacom v Bruseli a pýtal som sa úplne vážne na istom rokovaní. Ukážte mi nejaké ekonomické prepočty a analýzy, pretože ak ste či už podnikateľ, alebo šéf štátnej spoločnosti, nejaké rozhodnutie prijmete na základe istých podkladov, prepočtov, názorov. Tak som žiadal nejaké prepočty, nech mi ukážu. Odpoveď bola, pán riaditeľ, my ich nemáme. Je to politické rozhodnutie komisie, že Európska únia, členské štáty a firmy dostanú zákaz nákupu z ruských energetických surovín,“ zdôraznil Ferencz.

