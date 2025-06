Nadchádzajúcou vykurovacou sezónou v pohode preplávame, odkazuje šéf SPP Ferencz - VIDEO

Starosti s dodávkami plynu počas blížiacej sa zimnej sezóny môžu slovenské domácnosti ako aj slovenské firmy „zahodiť za hlavu“.

Najväčší slovenský dodávateľ zemného plynu, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), stále garantuje bezproblémové a bezpečné dodávky všetkým svojim zákazníkom, ktorých má vyše 1,5 milióna.

„Musím absolútne konštatovať a poslať veľmi silný odkaz obyvateľom aj firmám, zákazníkom SPP. SPP garantuje všetky dodávky, a to nielen plynu, ale aj elektrickej energie. Obchodujeme totiž aj s elektrickou energiou,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA predseda predstavenstva SPP Vojtech Ferencz.

Nákup prvej lode s LNG

SPP podľa neho ešte nikdy reálne nekúpilo LNG plyn, aj keď to bývalí predstavitelia štátnej plynárenskej spoločnosti, ako aj ministerstva hospodárstva viackrát deklarovali. Nákup prvej lode s LNG plynom sa chystá až na jeseň tohto roku.

„Aj my rozmýšľame na jeseň, že nakúpime normálne prvé LNG objemovo 100, 120, možno 150 miliónov kubíkov. Dva alebo tri týždne dozadu som bol v Taliansku a s talianskym prevádzkovateľom plynárenskej sústavy Snam som podpísal prolongáciu memoranda. Boli chlapci, ktorí boli pred nami, velitelia SPP, tiež mali to memorandum. Ale asi chodili do Talianska len na špagety, ale nekonali v rámci memoranda. Ja som oznámil Snamu, že na jeseň chcem prvú loď kúpiť do talianskeho prístavu. Regazifikujeme a pekne si dopravíme celý náklad na územie Slovenska. Ale to plánujeme na október, november, čiže akurát, keď už nabehne štandardná vykurovacia sezóna, v zásobníku bude dostatok plynu, ale na takú bežnú potrebu tiež potrebujeme plyn,“ povedal Ferencz.

To, že Slovensko ešte nikdy reálne nekúpilo LNG plyn myslí šéf SPP úplne vážne. Išlo len o PR aktivitu bývalého vedenia.

„Hovorím to s úplnou vážnosťou. SPP v živote nekúpilo LNG. Bolo také, že kúpili, predali a tak ďalej, to ako by len na obchodovanie alebo na PR, aby sa to vykázalo. Toto bude fyzicky jedná loď, ktorá sa kúpi. Robíme už diskusie s potenciálnymi dodávateľmi, čiže to len, nehovorím len tak do vzduchu, ale reálne tento proces beží,“ zdôraznil Ferencz.

Plyn v zásobníkoch

Okrem diverzifikačných zmlúv, ktoré má SPP uzavreté s viacerými dodávateľmi, sa budú plynári spoliehať aj na plyn v zásobníkoch.

„Už médiá komentovali zásobníky. SPP má k dispozícii takmer 18 terawatt hodín zásobníkov, ktoré k včerajšiemu dňu (24.6.) boli plné na 52 %. A veľmi rád konštatujem opätovne, že do 1. novembra, kedy je potrebné tieto zásobníky naplniť na 100 %, má SPP zazmluvnený celý zbytok plynu. Matematicky 18, a polka je 9. Čiže deviatku máme už uskladnenú, ďalšiu deviatku máme zakontrahovanú, objednanú a priebežne do 1. novembra to bude dodané a my to uskladníme v zásobníkoch. Všeobecný hospodársky záujem vlády, ktorý práve určil SPP, aby pred nadchádzajúcou zimou, mal uskladnených takmer 18, presne číslo je myslím 17,7 terawatt hodín plynu. Vychádza to z nariadenia Európskej komisie, ktoré hovorí o pripravenosti členských štátov pred zimnou sezónou. Číslo, ktoré platí pre Slovensko, je tých 17,7 terawatt. Čiže úplne zodpovedne, ako šéf SPP, posielam informáciu pre všetkých a nechcem, aby to niekto prekrúcal. SPP a Slovenská republika, ako aj náš akcionár ministerstvo hospodárstva, budeme pripravení k 1. novembru so všetkým „všudy“, s plynom v zásobníkoch. A v pohode vieme preplávať nadchádzajúcou zimnou sezónou,“ konštatoval Ferencz.