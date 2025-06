SPP má stále veľké plány na Ukrajine, jeho dcéra už získava potrebné povolenia - VIDEO

Najväčší slovenský dodávateľ plynu, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), nerezignoval na obnovenie dodávok zemného plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko a ďalej na západ.

Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA predseda predstavenstva SPP Vojtech Ferencz, založenie dcérskej spoločnosti SPP plus napreduje, firma už získava všetky potrebné povolenia a licencie na Ukrajine. V jeseni by tak mohla začať aj s prepravou plynu z východu na západ.

Cieľom je obchod aj preprava plynu a elektriny

„SPP plus, naša dcérska spoločnosť, bola legitímne založená. Požiadali sme ukrajinské orgány o všetky povolenia, o všetky licencie na to, aby sme vedeli obchodovať na území Ukrajiny. To znamená, ak budeme mať obchodného partnera, záujemcu o plyn, či už by ponúkal plyn na predaj alebo potreboval plyn, aby naša firma mu vedela plyn dodať. Ale zároveň ja chcem, aby táto firma vedela riešiť prepravu plynu na území Ukrajiny. Podľa čerstvých informácií od našich právnikov aj z SPP, ale najali sme si aj právnikov na Ukrajine, tak v priebehu septembra by táto spoločnosť mala mať všetky povolenia a licencie na to, aby vedela narábať, obchodovať nielen s plynom, ale teoreticky aj s elektrickou energiou,“ povedal v rozhovore Ferencz.

Šéf SPP sa neobáva, že o plyn z východu nebude záujem. Obchodní partneri mu v rozhovoroch hovoria o záujme dodávok plynu z východu.

„Klienti v širšej Európe neoficiálne mi hovorili, aj mi hovoria každý druhý deň, že pán riaditeľ, čítali sme o SPP plus, čítali sme, že máte takú snahu. Keby ste obnovili tranzit a budete mať navyše plyn, okamžite kupujeme. A ja im hovorím, to nevadí, že ruský? Nie. To už bude slovenský, to bude SPP plyn. A s takým názorom som sa stretol aj tri týždne dozadu v Taliansku. Taliani boli a stále sú, si myslím, dosť silným partnerom, čo sa týka ruského plynu,“ dodal Ferencz.

SPP rokuje s ukrajinským Naftogazom aj prevádzkovateľom siete

Ferencz v súčasnosti komunikuje aj s novým šéfom ukrajinského Naftogazu ako aj s predstaviteľmi ukrajinského prevádzkovateľa prepravnej plynovodnej siete. „Informoval som ukrajinskú stranu o tom, že ak SPP plus dostane povolenie na obchodovanie na území Ukrajiny, absolútne viem si osobne predstaviť to, že ak by som mal nejaký plyn nazvyš, nejakým spôsobom by sme sa spolupodieľali aj na dodávke plynu,“ doplnil Ferencz.

V hre je stále aj preprava azerbajdžanského plynu cez ukrajinské územie. „Ja na leto chystám po diskusii aj s ministerstvom hospodárstva komunikáciu s Azerbajdžanom, so Sokarom, pripravujem to. Mali nejaké infraštruktúrne problémy ešte počas januára. Ale keď sa pamätáte, v decembri my sme kúpili taký testovací objem plynu. Všetko prebehlo úplne v pohode, cena bola primeraná. Práve preto chcem zase s Azerbajdžancami pokračovať v diskusii, pretože oni sú na Ukrajinu istým spôsobom prepojení. Čiže komunikujeme, rokujeme,“ konštatoval Ferencz s tým, že s ukrajinskými partnermi má SPP na veľa veci spoločný pohľad.